Uzmanından meme kanserine karşı beslenme önerisi - Son Dakika
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Uzmanından meme kanserine karşı beslenme önerisi

17.10.2022 20:11
Uzmanından meme kanserine karşı beslenme önerisi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Eşbah, kadınlarda en sık görülen meme kanserine karşı A ve C vitamininden zengin sebze ve meyve tüketme önerisinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Eşbah, kadınlarda en sık görülen meme kanserine karşı A ve C vitamininden zengin sebze ve meyve tüketme önerisinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eşbah, meme kanserinin Türkiye'de ve dünyada, kadınlar arasında kansere bağlı ölümlerde üst sırada yer aldığını, her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski taşıdığını belirtti.

Erken tanını önemine işaret eden Eşbah, "Kanserin meme veya koltuk altı bölgesinde ele gelen şişlik, memede büyüme, şekil bozukluğu, asimetri, meme başında şekil bozukluğu, çökme ve renk değişimi, akıntı, egzama benzeri deri döküntüleri ve soyulmalar, kızarıklık şeklindeki şüpheli kitle ele geldiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmaları gerek." ifadesini kullandı.

Eşbah, meme kanserinde başlıca risk faktörleri olduğunu aktararak, kanser riskini azaltmada korunma ve önleme programlarının çok etkili olduğunu kaydetti.

Meme kanserinden korunmak için sağlıklı beslenme ve haraketli yaşamın önemine değinen Eşbah, "Özellikle A ve C vitamini bakımından zengin taze meyve ve sebze tüketmek, hayvansal yağlardan uzak durarak daha çok posalı gıdalarla beslenmek, tütsülenmiş tuzlu ve konserve yiyecekler tüketmemek, sigara, alkol ve fazla kilodan kaçınmak önemli." açıklamasında bulundu.

Eşbah, mem kanserinde erken tanının, tedavide başarı oranını artığının altını çizerek, hastalığın evresine göre cerrahi, ilaç tedavisi, hormonoterapi, radyoterapi ve biyolojik tedaviler gerçekleştirilebileceğini belirtti.???????

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Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanından meme kanserine karşı beslenme önerisi - Son Dakika

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