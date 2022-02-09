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Uzmanından "metaverse dünyasının etkileri" değerlendirmesi - Son Dakika

Uzmanından "metaverse dünyasının etkileri" değerlendirmesi

09.02.2022 11:14
Uzmanından "metaverse dünyasının etkileri" değerlendirmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nazar Bal, "En savunmasız grup olan çocuklarda daha farklı etkiler yaratabilecek olan metaverse evreninde kuşakların birbirini anlayamadığı noktalarda aile içi tartışmalar, kuşaklar...

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nazar Bal, "En savunmasız grup olan çocuklarda daha farklı etkiler yaratabilecek olan metaverse evreninde kuşakların birbirini anlayamadığı noktalarda aile içi tartışmalar, kuşaklar arası çatışmalara neden olabilir. Bu sorunlar, metaversenin kendi çizdiği dijital dünyada sınırlı kalmayıp intihar gibi vakaların görülmesine kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nazar Bal, artırılmış gerçeklikle beraber sanal ve gerçek dünyanın iç içe geçişi olan metaverse dünyasının etkilerini değerlendirdi.

Bal, metaversenin psikolojik, sosyolojik, ekonomik, kültürel yansımalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Metaverse, evin benimsenen bir odasında dijital gözlükler aracılığıyla kullanıcıların kendilerine yeni bir dünya yaratmalarını sağlıyor. Küresel kültürün, yerel kültürü etkilemesi ve teknolojinin gelişmesiyle beraber bireyler, birbirini taklit eden ve birbirlerine benzeyen özneler haline geldi. Bu durumla beraber bireyler beceri ve kabiliyetlerini kaybetmeye başlayabilir.

Yapay, kurgusal, -mış gibi hayatların yansımasına tanıklık ettiğimiz sosyal medya araçlarında, kolay yoldan para kazanabilme algısı da ortaya çıktı. Kendi özel hayatlarındaki mahremiyetleri göz ardı ederek kamusal alanda gündelik yaşamlarını metaya dönüştüren kullanıcıların yeni meslek grupları oluşturmaları, metaversede de hiç kuşkusuz aynı durumun gelişerek gerçekleşeceğine işaret ediyor. Bu yeni meslek gruplarının denetim, güvenlik, tasarım, grafik, yapay zeka, robot, ekonomik, sağlık, sosyal ilişkiler gibi alanlardan doğacağı bekleniyor."

"Güvenlik konusu oldukça önemli"

Dr. Öğr. Üyesi Nazar Bal, metaversenin, farklı statülerde yer alan bireylerin dikkatini çekebileceği gibi yaşlılar, çocuklar, gençler, engelliler, tek ebeveynli aileler gibi dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan bireyler üzerinde daha fazla etkiye sahip olabileceğini belirtti.

Bal, "Özellikle en savunmasız grup olan çocuklarda daha farklı etkiler yaratabilecek olan metaverse evreninde kuşakların birbirini anlayamadığı noktalarda aile içi tartışmalar, kuşaklar arası çatışmalara neden olabilir. Bu sorunlar, metaversenin kendi çizdiği dijital dünyada sınırlı kalmayıp intihar gibi vakaların görülmesine kadar gidebilir. Sosyal medyada bıraktığımız ayak izleri birileri tarafından takip edildiği ve gözetildiği gibi metaverse dünyasında da birileri tarafından takip ediliyor olacağız. Bu noktada güvenlik konusu oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Metaverse, Sosyoloji, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından 'metaverse dünyasının etkileri' değerlendirmesi - Son Dakika


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