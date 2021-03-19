Uzmanından mutasyonlu virüs uyarısı; aşı olana kadar üst düzey tedbir alın - Son Dakika

Uzmanından mutasyonlu virüs uyarısı; aşı olana kadar üst düzey tedbir alın

19.03.2021 11:19
Uzmanından mutasyonlu virüs uyarısı; aşı olana kadar üst düzey tedbir alın, System.String[]

Türkiye'de de rastlanan mutasyonlu virüse karşı en güçlü silahın bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, uyarılarda bulundu.

Türkiye'de de rastlanan mutasyonlu virüse karşı en güçlü silahın bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, uyarılarda bulundu. Tetiker, "Aşı olana kadar gerekli tedbirleri üst düzeyde alarak bu salgınla hep beraber mücadele edebiliriz" dedi.

Koronavirüs salgını tüm dünyada devam ediyor. İlk kez Avrupa'da ortaya çıkan mutasyonlu virüse Türkiye'de de rastlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından vakaların ciddi şekilde takip edildiği ve mutasyonlu virüs vakalarının da tespit edildiği açıklandı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, "Mutasyonlu virüse karşı elimizdeki en güçlü silahımız bağışıklık sistemimizdir. Ardından aşı olana kadar gerekli tedbirleri üst düzeyde alarak bu salgınla hep beraber mücadele edebiliriz. Mutasyon, bir organizmanın veya virüsün DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak isimlendirilir. Tüm önlemlere rağmen gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada ve ülkemizde artış göstermektedir. Hastanelerde mutasyonlu virüsle enfekte olan hastalar için tüm önlemler daha sıkı bir şekilde alınarak izolasyon kuralları uygulanmaktadır" diye konuştu.

"HASTALIĞIN ŞİDDETİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİ YARATTIĞI BİLGİSİ YOK"

Mutasyonun hastalığın şiddeti üzerine olumsuz etki yarattığı bilgisinin olmadığını dile getiren Tetiker, "Ancak uzmanlar mutasyonlu virüsün 1,5 kat daha hızlı bulaştığını bildirmişlerdir. Bunun için bir arada bulunulan ortamlarda sürenin kısaltılarak çift maske takılması uyarısı yapılmaktadır. Mutant virüs çok az miktarda virüsle bile hastalık bulaştırabilmektedir. Bu nedenle toplulukların bir araya gelmesini önlemek ve mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak gerekmektedir. Ayrıca aynı ortamda bulunma süresini 10 dakikayla sınırlandırmak tavsiye edilmektedir. Özellikle kapalı alanlarda bir arada bulunma süremizi azaltarak havadaki partiküllerin bize ulaşmasını engelleyebiliriz ve hastalığın bulaşmasını önlemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

YAYILIMA RAĞMEN HASTANEYE YATIŞLARDA AZALMA VAR

Mutasyonlu virüsün yayılımı sonrası PCR pozitif vaka sayılarında artış olmasına rağmen yoğun bakımlarda ve hastaneye yatış sayılarında  azalma olduğu bildirildiğini söyleyen Tetiker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun farklı nedenleri olabilmektedir. Bahar mevsimine girmemiz nedeniyle hava sıcaklığının artması önemli bir faktördür. Bu dönemde açık alanlarda bulunma imkanımız daha fazladır. Ayrıca kış mevsiminde bağışıklık sistemi daha zayıfken, bahar ve yaz döneminde güçlenmektedir. Bu dönemde viral enfeksiyonların görülme sıklığı da azalmaktadır. Aşılanmayla birlikte kişiler hastalığı hafif geçiriyor ya da geçirmeyebiliyorlar. Bu da yoğun bakımlara yatışı önlemektedir. İnsanların pandemi sürecinde tedbir almayı öğrenmesi, ilk semptomlar görüldüğünde hastaneye başvurması da erken dönem tanı ve tedaviyi kolaylaştırmaktadır."


Uzmanından mutasyonlu virüs uyarısı; aşı olana kadar üst düzey tedbir alın
Uzmanından mutasyonlu virüs uyarısı; aşı olana kadar üst düzey tedbir alın

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Mutant, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından mutasyonlu virüs uyarısı; aşı olana kadar üst düzey tedbir alın - Son Dakika


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