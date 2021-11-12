Üye Girişi
Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere ara tatil önerileri - Son Dakika

Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere ara tatil önerileri

12.11.2021 12:15
Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere ara tatil önerileri

15-19 Kasım tarihlerinde ara tatil yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Bu dönemde tüm günü ders çalışarak geçirmek doğru olmayacaktır.

15-19 Kasım tarihlerinde ara tatil yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Bu dönemde tüm günü ders çalışarak geçirmek doğru olmayacaktır. Elbette öğrencilerin konu tekrarları yaparak bilgilerini tazelemesi gerekmektedir ancak eğitici, birbirinden farklı oyunlar ile tatil en verimli şekilde geçirilebilir" dedi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak olan ara tatil ile ilgili öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

ARA TATİLDE NE YAPMALI?

Öğrencilerin ara tatilde derslerine çalışıp, kitap okuyarak, film ve dizi izleyerek vakit geçirebileceğini, verilen ödevlerini yapabileceğini söyleyen Özgür Akoğlan, "Bunun yanı sıra öğrenciler evde aslında pek çok etkinlik de yapabilir. Özellikle de ebeveynlerin ilkokul çocuklarının gelişimi için onlara farklı oyunları öğretmesi, göstermesi bu tatilde çok yararlı olabilir. Eğitici, birbirinden farklı oyunlar ile tatil en verimli şekilde geçirilebilir. Bu dönemde ayrıca okul açıldığından beri öğrenilen konular da tekrarlanabilir. Bu sayede öğrenciler, öğrendikleri konuları da tatil sonrasına kadar unutmamış olacaklardır. 12. sınıflar için ara tatil programı, geriye dönük tekrarlar içerebilir. Rehber öğretmenlerine ara tatilde çalışmak için geriye dönük tekrar programı yaptırabilirler" dedi.

ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRICI ETKİNLİKLER YAPILMALI

Ara tatilde öğrencilerin dinlenip kendilerini rahatlatmalarını ve odaklanmalarını kolaylaştıran uğraşlar edinmelerini belirten Akoğlan, şöyle devam etti:

"Bu sayede okul yeniden başladığı zaman öğrencilerin ders çalışmakta zorlanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca yapılacak olan dikkat arttırıcı etkinlikler sayesinde her düzeydeki öğrenci de derslerine odaklanmakta ve ders çalışmakta daha az zorluk çekecektir. Bu dönemde elbette ki ders çalışarak tüm günü geçirmek de doğru değildir. Öğrenciler dinlenecekleri ve kendilerini rahat hissedecekleri aktiviteleri de bu dönemde yapmalıdırlar. Yeni kitaplar, diziler, filmler keşfetmek ya da farklı konularda araştırmalar yapmak da onlara büyük katkı sağlayacaktır. Ancak ders çalışmasalar bile günlerini boş şekilde geçirmesinler."

ARA TATİLDE NE YAPMAMALI?

Bu dönemde öğrencilerin pandemi dönemini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri uyarısında bulunan Özgür Akoğlan, "Bu şekilde hareket etmek de aslında arkadaşlar ile sık sık görüşmemek, görüşülüyorsa da sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak ile sağlanabilir. Öğrenciler bu dönemde sağlıklı ve iyi bir tatil geçirmek istiyorsa pandemi döneminin koşullarını göz önünde bulundurmalıdır ve bu şekilde tatilini verimli olacak yolda geçirmelidir. Okullar açıldığı zaman sağlıklı olmak ve Covid-19'dan uzak kalmak için bu çok önemlidir. Bu dönemde öğrencilerin gerekli olmadıkça evden çıkmaması tavsiye edilir. Bu sayede okullar yeniden açıldığı zaman öğrencilerin arkadaşlarını, öğretmenlerini ya da arkadaşlarının ailelerini riske atması da söz konusu olmayacaktır. Son olarak tatilde alışılagelmiş yemek ve uyku düzeni dışına çıkılmamalı ki okullar açıldığında tekrar adapte olmak zorunda kalınmasın" diye konuştu.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DEVAM ETMELİ

Kreşe yeni başlayan öğrencilerin velilerinin, çocuklarını kreşe göndermeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Akoğlan, "Bu sene online eğitim dönüşü nedeniyle okula uyum süreçleri uzun oldu. Tekrar alışma süreci yaşamamak için ara vermesinler" dedi.


Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere ara tatil önerileri
Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere ara tatil önerileri

Ara tatil, Öğretmen, Rehber, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere ara tatil önerileri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu 12:31 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak 10:47 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı

Son Dakika Haberleri
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:33
Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı         
12:26
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 12:44:25. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere ara tatil önerileri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement