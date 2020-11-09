Öğrenci ve velilere ara tatil rehberi - Son Dakika

Öğrenci ve velilere ara tatil rehberi

09.11.2020 14:17
Öğrenci ve velilere ara tatil rehberi, System.String[]

Öğrenciler ilk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak.

Öğrenciler ilk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonu ile birleştiğinde bu, bir haftalık tatil demek oluyor. Peki, bu ara tatil nasıl geçirilmeli, hem öğrenciler hem de veliler nelere dikkat etmeli soruları yanıt bekliyor. Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek sıraladı. İşte velilere ve öğrencilere tüm detayları ile ara tatil rehberi.

Dikkat edilmesi gereken noktaların başında öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapmaları ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamaları geliyor. Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak öğrenciyi zorlamamak gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyor: "Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vade de zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın."

"KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLER DAHA DOĞRU VE HIZLI ANLAR"

Durak: " Sınav sonrasında birçok öğrenciden "zamanım yetmedi tüm soruları yanıtlayamadım" gibi sözleri çok duyarız. Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda, sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri bu noktada iki adım öne geçirecektir" dedi.

"SPOR YAPMAK VE BUNU ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜRMEK RUH SAĞLIĞINI KORUR, DAHA İYİ ÖĞRENMEYİ DESTEKLER"

Eğitim uzmanları spor yapmanın da önemine vurgu yapan Durak: "Spor öğrenmeyi kolaylaştırır, birey spor yaparken öğrenilen bir hareketi öncelikle zihninde canlandırır, nasıl yapabileceğini anımsar ve davranışa döker. Bu da çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlar, zekasını daha iyi kullanmasına fırsat verir. Bu konuda çok sayıda bilimsel makale bulunmaktadır. Ara tatil döneminde düzenli spor yapılması tüm öğrencilere katkı sağlayacaktır.

VELİLERE ÖNERİLER

Ara tatil dönemlerinde öğrenciler kadar velilerin de dikkat etmeleri gereken noktalar var. Ailelerin dikkat etmeleri gereken noktaların başında, çocuklarına "ders çalış" baskısı yapmamaları geliyor. Ailelerin çocuklarının bir tatile ihtiyaç duyduğunu unutmamaları gerekiyor. Durak, ailelerin dikkat etmeleri gerekenleri başlık başlık böyle sıraladı.

-Tatil boyunca çocuklara keyif alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda aktiviteler sağlanmalı.

-Tatilde çocuklarla zaman geçirmeye özen gösterilmeli.

-Bu dönemde hafif tekrarlarla ve ödevlerini yaparak derslerden kopmaması sağlanmalı.

-Tatilde çalışma programı yaparken çocuğun da fikri alınmalı. Günün hangi saati ders çalışılacağına birlikte karar verilmeli.

-Çocuğun televizyon ve bilgisayar kullanım süresi de bir hayli önemli. Kararı çocuğa bırakırsanız, büyük ihtimalle sınırsız kullanım hakkı isteyecektir. Buradaki denge, aşırıya kaçılmadan kullanım hakkı verilmesi ile korunabilir.

Ebeveynlere, tatilin öncelikle çocuklarıyla keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olduğunu hatırlatan Durak, "Derslere biraz ara verseler de bunun ara tatile kadarki dönem için yeni bir enerji oluşturacağından kuşkunuz olmasın" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(İHA)

Öğrenci ve velilere ara tatil rehberi
Öğrenci ve velilere ara tatil rehberi

Bahçeşehir Koleji, 20 Kasım, Kitap, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenci ve velilere ara tatil rehberi - Son Dakika


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