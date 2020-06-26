Uzmanından öğrencilere YKS öncesi uyarılar - Son Dakika

Uzmanından öğrencilere YKS öncesi uyarılar

Uzmanından öğrencilere YKS öncesi uyarılar Uzman klinik psikolog Özlem Soysal, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere uyarılarda bulunarak kaygı yaşayan bireyler için ilk 15 dakikanın çok önemli olduğunu ve kişinin rahatlaması için nefes egzersizleri...

Uzmanından öğrencilere YKS öncesi uyarılar

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DİYARBAKIR - Uzman klinik psikolog Özlem Soysal, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere uyarılarda bulunarak kaygı yaşayan bireyler için ilk 15 dakikanın çok önemli olduğunu ve kişinin rahatlaması için nefes egzersizleri yapması gerektiğini söyledi.

Uzman klinik psikolog Özlem Soysal, YKS'ye girecek öğrencilere uyarılarda bulundu. Pandemi sürecini göze alarak her öğrencinin az çok eksikliklerinin olabileceğinin düşünülmesi gerektiğini kaydeden Soysal, sınav zamanında en fazla kaygı duyulan zaman diliminin ilk 15 dakika olduğunu vurgulayan Soysal, ailelerin de çocuklara destek olması gerektiğini ifade etti.

"Rahatlama ve gevşeme hareketleri kaygıyı yok edecek"

Öğrencilerin sınav esnasında dikkatlerinin dağılabileceğine değinen Soysal, adaptasyon süresince rahatlama ve gevşeme hareketleri ile kaygıyı yok edebileceklerini aktardı. Soysal, "Sınav kaygısı bireylerin sınavdan önce etkin şekilde öğren konu ve bilgileri sınav esnasında etkin kullanamamaları. Bununla ilgili yoğun endişe, kaygı bunlarla beraber kişide kaygılar artar. Kaygının yüzde 30'u olumlu etki oluşturabiliyor,, ama sonraki süreçlerde bu kaygı başarı seviyesini düşürüyor. İlk 30 dakikalık süreçte kaygı seviyeleri artacaktır. Bizler için ilk 15-30 dakika çok önemli süreç. Mümkün oldukça kaygı seviyesini azaltmak için nefes egzersizi yapılmalı. İçimizde 8'e kadar sayarak nefesimizi tutuyor ve sonra yavaş yavaş geriye sayarak bırakıyoruz. Bu rahatlatabilen bir egzersiz, gevşeme hareketi olarak da gözlerimizi kapatıp, beyaz bir sinema perdesi hayal edip ve sadece ona odaklanırsak dikkatimizi toplayabiliriz" dedi.

"Ailelerin yaklaşımı çok önemli"

Öğrencilerin en büyük kaygılarından birinin ailenin tutumu olduğunu dile getiren Soysal, "Ailelerin kişilerden beklentileri çok fazla olması, performansın üstünde bir performans istemesi de kaygı bozukluğuna neden olabilir. Aslında bir zeka sınavı değil bilgi sınavıdır. Sınava girecek bireylerin ailelerinin destekleri çok önemli. Özellikle pandemi süreci içerisindeyken sınavın da bu sürece denk gelmesi öğrencileri kaygılandırıyor. Sosyal mesafe veya korona virüse yakalanma gibi kaygılar da sınav esnasında başarıyı düşürebilir. Bireyler mümkün mertebe maskelerini yanına alsınlar, mesafelerini korusunlar. Mesafelerini korurken etrafındakilerden kendisine bulaşacak mı gibi düşünmesinler. Zaten bu gibi önlemler alınarak sınav salonları hazırlanmıştır. Sınavda bunları düşünerek kaygılarını arttırmasınlar. Bu sınav hayatınızın son sınavı olmayacak, bu sınavda yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından öğrencilere YKS öncesi uyarılar - Son Dakika
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