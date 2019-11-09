Uzmanından otizm uyarısı: "Otizm bulaşıcı bir hastalık değil, gelişimsel bir farklılıktır"

Özel Eğitim Uzmanı Özge Semerci:

"Biz otizmin ne olduğunu herkese anlatmalıyız"

KOCAELİ - Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasının sebeplerine dikkat çeken Özel Eğitim Uzmanı Özge Semerci, insanların otizm konusunda eğitimciler ve yetkililer tarafından bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aksaray'da özel eğitim sınıfındaki otizmli çocukların istenmedikleri sebebi ile veliler tarafından yuhalandıkları iddiasına Türkiye genelinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada, çocukları yuhaladıkları iddia edilen velilerin cezalandırılması için vatandaşlar gündem oluştururken, otizm eğitimcileri ise yaşanan olayın, insanların otizm hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığına dikkat çekti. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Özel Eğitim Uzmanı Özge Semerci insanların otizmin bir hastalık değil, gelişim farklılığı olduğunun farkına varmasının sağlanmasının gerektiğine dikkat çekti. Anne ve babaların çocuklarındaki otizmi saklamak istemeleri ve otizm konusunda vatandaşların yeterince bilgiye sahip olmadığını belirten Semerci, bu konuda eğitimcilere ve ailelere büyük görevler düştüğünü söyledi.

"Otizm bulaşıcı bir hastalık değil, gelişimsel bir farklılıktır"

Bazı insanların bulaşıcı bir hastalık olarak düşündüğü otizmin iyi bir eğitimle aşılabilen bir gelişim farklılığı olduğunu kaydeden Semerci, "Aksaray'da otizmli çocukların yaşadığı üzücü olay, biz eğitimcileri de etkiledi. Bu durum bizleri de üzdü. Biz kurumumuzda özel çocuklara eğitim veriyoruz. Biz bu eğitimleri verirken önceliğimiz onlara sevgi aşılamak. Sevgi ile yaklaşmadığımız zaman yaşadığımız sorunları çözemiyoruz. Biz verdiğimiz eğitimde sevgi ile yaklaşılan çocukların çoğunun tanısının kalktığının ve konuşmaya başladığını gördük. O okuldaki velilerin göstermiş olduğu tutum aslında bize toplum olarak otizm hakkında yanlış bir farkındalığa sahip olduğumuzu gösterdi. İnsanlar otizmin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünüyorlar. Aslında otizm bulaşıcı bir hastalık değil, gelişimsel bir farklılıktır. Otizmi yoğun ve sürekli bir eğitimle yenilebilir. Bu süreci olumlu bir şekilde devam ettirebiliriz"

"Biz otizmin ne olduğunu herkese anlatmalıyız"

Otizm konusunda insanların bilgilendirilmesini sağlanması ve farkındalık oluşturulmasının sağlanmasının önemine vurgu yapan Semerci, "Biz otizmin ne olduğunu herkese anlatmalıyız. 'Benim çocuğum problemli davranış gösteriyor, otizmli' diyerek dışarıya çıkartmayalım diye bir düşünceye girmeyelim. Çocuğumuzun otizmli olduğunu saklamayalım. Saklamadığımız için de çocuğumuzun durumu ile ilgili bir yorum yapıldığında üzülmeyeceğiz. Çünkü biz çocuğumuzun durumunu biliyoruz. Otizmli çocukların sosyal alanda, iletişiminde farklılık olduğu için insanlara farklı gözüküyorlar. O yüzden onlarda var olabilecek hastalığın çocuklarına da bulaşabileceğini düşünüyorlar. Ama aslında öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor; otizm doğuştan gelen gelişimsel bir farklılıktır. Bizim gelişimimizde bir farklılık olduğunu düşünün. Kolumuz ağrıyor diye doktora gidiyoruz ve bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Otizmi de böyle düşünmemiz gerekiyor. Bir hastalık değildir. Toplumumuzda Aksaray'da yaşanan bu olaydaki gibi düşüncelere sahip olan bireylerinin de bu konuda bilinçli olmadığı için bu tarz düşüncelere sahiptirler. Onların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bizim insanlara otizmi daha fazla anlatmamız gerekiyor. Bunu yapmalıyız ki toplumumuzdaki insanların otizme karşı bilinci artsın" diye konuştu.