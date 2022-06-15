Uzmanından ozon tedavisi hakkında bilgiler

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, ozon tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tıbbi ozon tedavisinin, başlangıçta tıbbi malzemeleri mikroplardan arındırmak, enfeksiyonları önlemek ve iyileştirmek amacıyla kullanılmaya başlandığını söyleyen Dr. Hasan Levent, ozan tedavisinin son 50-60 yıldır çeşitli sağlık sorunlarında güvenli bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Özellikle otoimmün ve kronik hastalıklar için kullanılabilecek doğal ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olduğunu belirten Levent, "Araştırmalar, ozonun bağışıklık sistemini doğal olarak uyarıp çalıştırdığını göstermektedir. Ozon, doku ve organların oksijenlenmesine yardımcı olur ve iyileşmeyi destekler. Ozon gazı, 3 oksijen atomundan oluşan bir oksijen şeklidir ve oksijenden 10 kat daha etkilidir. Ozon vücuda birkaç farklı şekilde uygulanabilir. Damar yoluyla, rektal (makat),vajinal, üretral yolla veya doğrudan kas içine ya da cilt altına uygulanabilir" dedi.

OZON TEDAVİSİNİN FAYDALARI

Ozon tedavisinin sağlık açısından çok fazla faydası olduğuna dikkat çeken Levent, bunların başında bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve oksijen metabolizmasını uyarması geldiğini kaydetti. Ozon tedavisinin bağışıklık sistemindeki hücre ve maddelerin üretiminde artış sağladığını belirten Levent, ayrıca tedavinin oksijen taşıyan eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) glikoliz hızında bir artışa neden olarak, dokulara salınan oksijen miktarında artışa yol açtığını da vurguladı.

"YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR"

Ozon tedavisinin diğer faydaları hakkında da bilgiler veren Dr. Levent, "Hücre oksijenasyonunu arttırır. Organ ve dokulara yeterli miktarda oksijen gitmemesine hipoksi diyoruz. Hipoksi tedavi edilmezse hücre ve doku ölümü meydana gelir. Ozon tedavisi vücuda daha kolay erişilebilir oksijen sağladığından, hücrelerin oksijenlenmesine yardımcı olmaktadır. Vücut detoksuna yardımcı olur. Çeşitli yollarla vücudumuza giren zehirlere ve ağır metallere maruz kalmaktan kaçınmak neredeyse imkansız hale geldi. Ozon, metabolik zehirleri ve oksidatif maddeleri temizleyip vücut detoksuna yardımcı olur, genel sağlığı iyileştirir. Mikropların etkisizleştirilmesi sağlar. Ozon tedavisi mikropların hücre zarının bütünlüğünü bozarak, üreme döngüsünü sonlandırır ve onların immün sistem hücreleri tarafından kolayca öldürülmesini sağlar. Ozon tedavisi, inflamasyonu azaltarak, fibromyalji, steoartrit, eklem romatizması gibi ağrılı ve iltihaplı kas-iskelet sistemi hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Düzenli ozon tedavisi, kronik yaraların iyileşmesinde oksijenlenmeyi ve kan dolaşımını arttırarak ve mikropları öldürerek hayati bir rol oynamaktadır. Şeker hastalarının ayaklarında, damar dolaşım bozukluğuna bağlı gelişen enfekte yaraların tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ozon tedavisi, cilt ve diğer doku hücrelerinin gençleşmesi için ihtiyacı olan yeterli oksijeni sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

(İHA)