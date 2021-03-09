Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı - Son Dakika

Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı

09.03.2021 09:56

Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı Doç. Dr. Peker: "Obezite korona sayesinde gittikçe artacak gibi duruyor" Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker: "Obez hastalarda korona daha şiddetli ve ölümcül seyredebiliyor" Uzmanlar pandemi döneminde obezite konusunda uyardı.

Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı

Doç. Dr. Peker: "Obezite korona sayesinde gittikçe artacak gibi duruyor"

Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker: "Obez hastalarda korona daha şiddetli ve ölümcül seyredebiliyor"

İSTANBUL - Uzmanlar pandemi döneminde obezite konusunda uyardı. Pandemiyle mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmasının hareketsizliğe ve dikkat edilmezse kilo alımına neden olabildiğini ifade eden Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker, "Obezite dünya genelinde büyük bir problemken bu korona sayesinde gittikçe de artacak gibi duruyor, lütfen dikkat edelim. Obez hastalarda korona virüs biraz daha şiddetli ve ölümcül seyredebiliyor" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de artan obezite, insan sağlığı için büyük tehlike oluşturan hastalıklar arasında yer alıyor. Birçok vatandaş obeziteye karşı diyet yaparken kimileri ise ameliyat olmayı tercih ediyor.

Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tüp mide ameliyatları başladı. Şişmanlıkları sebebiyle neredeyse oturduğu yerden kalkamayan ilk hastaların ameliyatları başarıyla geçerken, hastalar ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başladı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahisi Klinik Sorumlusu olarak görev yapan Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker, operasyonlarla ilgili bilgi verirken obez kişilerde Covid-19'un daha şiddetli geçtiğini belirtti. Covid-19 nedeniyle vatandaşların evde kalmasının hareketsizliğe ve dikkat edilmezse kilo alımına neden olabildiğini ifade eden Peker, vatandaşları obeziteye karşı uyardı. Peker, pandemiye karşı evde kalan kişilerin egzersizler yapmalarını önererek, en azından kilolarını korumaları gerektiğini söyledi.

"Obezite, birçok hastalığın bir arada olduğu bir tanım"

Ameliyat süreçlerine ilişkin bilgi veren şehir hastanesinde Gastroenteroloji Cerrahisi Klinik Sorumlusu olarak görev yapan Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker, "Direkt ben şişmanım hadi ameliyat olayım değil, ne olursa olsun hastalar kilolu, hem göğüs hastalıkları, hem kardiyoloji açısından biraz daha riskli hasta grupları. Çoğu zaten tansiyonu, şekeri olan hasta gruplar, akciğer kapasitelerini kilodan dolayı açamayan, yeterince oksijenizasyon sağlayamayan bir grup. Hastamız süper morbid obez grubunda, 137 kilo 1.58'lik de boyu var. Bunun da getirdiği bazı rahatsızlıklar da ön planda. Hastamızı 7 gün tuttuk, 7-8 kilo kadar da verdik. Ameliyatını yaptıktan sonra da izole olarak özel hemşirelerimizle hastaya baktığımız bir sistemimizi kurduk. Obezite bir kelime gibi görünse de birçok hastalığın bir arada olduğu bir tanım" dedi.

"Obezite korona sayesinde gittikçe artacak gibi duruyor"

Covid-19 nedeniyle vatandaşların evde kalmasının hareketsizliği beraberinde getirdiğini belirten Peker, "Maalesef ki bizler bile bu işin ameliyatını yapıp dikkat eden grupken koşturan çocuğumuz evde oturmak zorunda kaldı. Onda bile kilo artımını görüyoruz. Obezite zaten koronadan önce artan bir eğilimdeydi. İnsanlar kendi evlerinde küçük egzersizlerle kalori ihtiyaçlarını biraz daha kısarak kilolarını en azından sabit tutabilirlerse sonraki süreç biraz daha iyi geçecek gibi duruyor. Obezite zaten dünya genelinde gelişmekte ve gelişmiş ülkelerin büyük bir problemiyken bu korona sayesinde gittikçe de artacak gibi duruyor. Lütfen dikkat edelim. Obeziteden dolayı akciğer genişleme kapasitesinden daha az genişliyor. Zaten oksijenizasyon seviyesi daha düşük, korona da akciğerde yaygın bir tutuluma sebep olduğu için oksijenizasyon daha da sıkıntılı ve hastaların yoğun bakıma gitme oranları istatiksel artmış gibi görünüyor. Yoğun bakımda Allah korusun vefat oranları obez hastalarda biraz daha yüksek görünüyor. İtalya, Amerika merkezli bizim Türkiye'den de gelen yazılarda gördüğümüz üzere obez hastalarda korona virüs biraz daha şiddetli ve ölümcül seyredebiliyor" ifadelerini kullandı.

"30 yaşından beri kilo problemim var"

Uzun süredir kilo problemi yaşadığını ve operasyon sonrası mutlu olduğunu ifade eden Cennetiye Aydın, "Daha önce çok rejim yaptım, doktorlara gittim. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. İlkin de çok korkarak geldim, geceleri uykum kaçtı, ama burayı gördüm rahatladım. Bugün de taburcu oluyorum sanki kendi evimden gitmiş gibi. 137 kilo tartıldım, yedi kilo verdim. 30 yaşından beri kilo problemim var. Bana sorarsan ben yemiyorum ama demek ki yiyormuşum kilo aldım. Ben kendime hiç iyi bakmadım" diye konuştu.

Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı
Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı
Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı
Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Türkiye, Obezite, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uzmanından pandemi döneminde obezite uyarısı - Son Dakika


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