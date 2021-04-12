Uzmanından ramazan ayında "ağız ve diş bakımını aksatmayın" uyarısı - Son Dakika

Özel Mustafa Kemal Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Nurcan Sarı, oruçluyken tükürük salgılamasının azalması nedeniyle diş çürümelerinde artış meydana gelebileceğini belirterek, ramazan ayında ağız ve diş bakımı aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağız bakımı ve diş sağlığı öneminin ramazan ayında arttığını belirterek, iftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini vurguladı.

Özellikle sahurda beslendikten sonra dişlerin çok iyi fırçalanması gerektiğini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Uzun süre beslenmeyeceğimiz için tükürük akışımız daha az olacaktır. Bu da ağız kokusuna ve diş çürümelerine sebep olmaktadır. Bu yüzden sahurdan sonra mutlaka dişlerin fırçalanması gerekmektedir. Eğer ağız bakım suları da varsa bunları da kullanmak gerekir. Ramazan ayında özellikle dişlerimizin sağlıklı tutmak için ve ağız kokusu oluşmaması diş bakımı aksatılmamalıdır. Ağız bakımında en önemlisi budur. Ara yüzler temizlenmediği zaman diş ipi de kullanılmalıdır."

Oruçluyken dişlerin macunsuz fırçalanabileceğini belirten Diş Hekimi Nurcan Sarı, bunun dişleri kısmen koruduğunu söyledi.

Ramazan ayında özellikle asitli gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Nurcan Sarı, "Bu reflüyü tetikliyor. Reflü de çok asidik bir yapı olduğu için diş minerallerine zarar veriyor. Tatlı tüketimi azaltılmalı ve çok fazla yemek yiyip yatmamak gerekiyor. Bu da reflüye neden olabiliyor." dedi.

Hamilelik öncesinde ağış ve diş bakımının mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen Sarı, şunları söyledi.

"Hamilelikte hormonların etkisiyle ağız çok daha hassas bir hal alıyor ve diş eti kanamaları artıyor. Bu yüzden hamilelik öncesinde çürük tedavilerini yaptırmak gerekiyor. Çünkü hamilelik dönemi çok sıkıntılı bir dönem ilk 3 ay ve son 3 ay tedaviler uygulanmıyor. Ağrı oluştuğu zamanda doktora gidemiyoruz. Dolayısıyla sıkıntı yaşamamak için hamilelik öncesinde mutlaka önlem almak gerekiyor."

Bebeklerde ilk emme döneminin ardında ağız ve diş bakımının başlatılması gerektiğini belirten Nurcan Sarı, "Emme döneminden itibaren dişleri gazlı bez veya parmak fırçalarla damakları fırçalayarak başlıyoruz. İlk dişlerin çıkmasıyla da florürsüz macunlarla fırçalamaya başlıyoruz ve beslendikten sonrada bebeğe bir yudum su içirmekte fayda var." diye konuştu.