Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri

30.04.2022 13:19

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, orucun hücreleri yenilediğini belirterek "Ramazanda rahatlamış olan tedavi ettiğiniz vücudunuza yüklenmeyin.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, orucun hücreleri yenilediğini belirterek "Ramazanda rahatlamış olan tedavi ettiğiniz vücudunuza yüklenmeyin. Bayramın ilk gününden itibaren vücudu alıştırarak azar azar yemek yiyin, tatlıyı çok az tüketin." dedi.

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Usta, AA muhabirine, orucun tıbbi açıdan da çok faydalı olduğunu, sağlıklı bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyiliklerden birinin oruç tutmak olduğunu söyledi.

Vücudun belirli bir dönem aç kaldığında kendini yenileyebildiğini ifade eden Usta şunları kaydetti:

"Açlık dönemi, karaciğeri temizleme mekanizmalarını açığa çıkarır, gençleştirici bazı hormonları devreye sokar. O yüzden belirli bir dönem aç kalmak ramazan ayında oruç tutmuş olmak gerçekten bir insanın diyabetine, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasına yapabileceği en büyük iyiliklerden bir tanesidir. Ramazanda doğru beslenerek oruç tutmak bozuk olan hücreleri yenileniyor, kanser hücrelerini ayıklıyor. Doğru şekilde tutulan oruç ilaç kadar vücudumuza faydalı. Gençleştirici, tedavi edici, hücreleri koruyan, mekanizmaları ortaya çıkaran etkiler yaratıyor."

"Bol sıvı tüketin, yiyeceklere bir anda yüklenmeyin"

Bayramda en büyük riskin fazla tatlı tüketmek olduğunu dile getiren Usta, ramazandan sonra yiyeceklere bir anda yüklenmemek, az 4 saat aralıklarla beslenmek, bol sıvı tüketmek gerektiğini vurguladı.

Sağlıksız ürünlerin vücudu zehirlediğini, birçok hastalığa neden olduğunu dile getiren Usta, "Ramazanda oruç tutarak vücudumuza en büyük iyiliği yaptık. Bayramda bir anda çok aşırı yersek, fazla tatlı tüketirsek vücudumuz için en büyük kötülüğü yapmış oluruz." dedi.

Usta, bir anda yüklenerek sağlıksız ürünler tüketmenin uzun yıllar sonra şeker, tansiyon hastalığı, kanser, şişmanlık olarak vücutta ortaya çıktığını ifade etti.

Daha çok sütlü tatlıların tercih edilmesini öneren Usta, "Oruç bitti, bayram geldi diye gittiğiniz her ev ziyaretinde tatlı tüketmeyin. Ramazanda rahatlamış olan tedavi ettiğiniz vücudunuza yüklenmeyin. Bayramın ilk gününden itibaren vücudu alıştırarak azar azar yemek yiyin, tatlıyı çok az tüketin. Detoks olmuş vücudumuzu tekrar zehirli hale getirmeyelim. Bol sıvı, mineralli içecekler, soda, şalgam, ayran, probiyotik doğal sıvılar tüketebilirsiniz. Sebze, kemiğiyle uzun süre pişmiş et yemeklerini tercih edebilirsiniz. İki öğün beslenmeniz yeterli. Kahvaltı yapın, akşam yemeğini saat 18.00'den, 19.00'dan önce yiyin. Tok karna yatağa girmek hem ömrü kısaltır hem yaşlandırır." diye konuştu.

Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri

YORUMLAR
500
Uzmanları uyardı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat Uzmanları uyardı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri Beslenme rutinlerinin değiştiği Ramazan'ın ardından beslenmeye dikkat Beslenme rutinlerinin değiştiği Ramazan'ın ardından beslenmeye dikkat

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:08:42. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement