Uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, orucun hücreleri yenilediğini belirterek "Ramazanda rahatlamış olan tedavi ettiğiniz vücudunuza yüklenmeyin. Bayramın ilk gününden itibaren vücudu alıştırarak azar azar yemek yiyin, tatlıyı çok az tüketin." dedi.

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Usta, AA muhabirine, orucun tıbbi açıdan da çok faydalı olduğunu, sağlıklı bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyiliklerden birinin oruç tutmak olduğunu söyledi.

Vücudun belirli bir dönem aç kaldığında kendini yenileyebildiğini ifade eden Usta şunları kaydetti:

"Açlık dönemi, karaciğeri temizleme mekanizmalarını açığa çıkarır, gençleştirici bazı hormonları devreye sokar. O yüzden belirli bir dönem aç kalmak ramazan ayında oruç tutmuş olmak gerçekten bir insanın diyabetine, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasına yapabileceği en büyük iyiliklerden bir tanesidir. Ramazanda doğru beslenerek oruç tutmak bozuk olan hücreleri yenileniyor, kanser hücrelerini ayıklıyor. Doğru şekilde tutulan oruç ilaç kadar vücudumuza faydalı. Gençleştirici, tedavi edici, hücreleri koruyan, mekanizmaları ortaya çıkaran etkiler yaratıyor."

"Bol sıvı tüketin, yiyeceklere bir anda yüklenmeyin"

Bayramda en büyük riskin fazla tatlı tüketmek olduğunu dile getiren Usta, ramazandan sonra yiyeceklere bir anda yüklenmemek, az 4 saat aralıklarla beslenmek, bol sıvı tüketmek gerektiğini vurguladı.

Sağlıksız ürünlerin vücudu zehirlediğini, birçok hastalığa neden olduğunu dile getiren Usta, "Ramazanda oruç tutarak vücudumuza en büyük iyiliği yaptık. Bayramda bir anda çok aşırı yersek, fazla tatlı tüketirsek vücudumuz için en büyük kötülüğü yapmış oluruz." dedi.

Usta, bir anda yüklenerek sağlıksız ürünler tüketmenin uzun yıllar sonra şeker, tansiyon hastalığı, kanser, şişmanlık olarak vücutta ortaya çıktığını ifade etti.

Daha çok sütlü tatlıların tercih edilmesini öneren Usta, "Oruç bitti, bayram geldi diye gittiğiniz her ev ziyaretinde tatlı tüketmeyin. Ramazanda rahatlamış olan tedavi ettiğiniz vücudunuza yüklenmeyin. Bayramın ilk gününden itibaren vücudu alıştırarak azar azar yemek yiyin, tatlıyı çok az tüketin. Detoks olmuş vücudumuzu tekrar zehirli hale getirmeyelim. Bol sıvı, mineralli içecekler, soda, şalgam, ayran, probiyotik doğal sıvılar tüketebilirsiniz. Sebze, kemiğiyle uzun süre pişmiş et yemeklerini tercih edebilirsiniz. İki öğün beslenmeniz yeterli. Kahvaltı yapın, akşam yemeğini saat 18.00'den, 19.00'dan önce yiyin. Tok karna yatağa girmek hem ömrü kısaltır hem yaşlandırır." diye konuştu.