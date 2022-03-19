Uzmanından Ramazan öncesi mevsimine uygun balık önerileri - Son Dakika
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Uzmanından Ramazan öncesi mevsimine uygun balık önerileri

19.03.2022 15:51
Uzmanından Ramazan öncesi mevsimine uygun balık önerileri

Ramazan ayına günler kala uzmanından hangi balığın nasıl yeneceğine dair açıklamalar geldi.

Ramazan ayına günler kala uzmanından hangi balığın nasıl yeneceğine dair açıklamalar geldi. Balığın hem protein içeriği hem de Omega 3 yağı içermesi nedeniyle önemli bir besin kaynağı olduğunu hatırlatan şef Veli Sertkaya, mevsiminde balık tüketimi ve pişirme teknikleri konusunda önerilerde bulundu.

Çipura, levrek, hamsi ve lüferin bu aylarda tüketilebileceğini söyleyen şef Veli Sertkaya, her balığın aynı şekilde yenmediğini, farklı balık türlerinin, farklı pişirme metotlarının olduğunu vurguladı.

PİŞİRME TEKNİKLERİ

Yaptığı açıklamada, "Birbirinden farklı balık türleri var. Bunların bazılarında çok fazla kılçık bulunurken bazılarında daha az kılçık bulunuyor. Bunun yanı sıra balıkların yapısı da birbirinden farklı olduğu için hangi balığın nasıl yenmesi gerektiği de önemli bir konu. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında sofralarımızda kendisine yer bulan çipura, fırında ya da kağıtta pişirilebilir. Bunun yanı sıra hamsiyi sonbahar ve kış aylarında ızgara, tava, buğulama gibi yöntemlerle pişirebilir; hamsinin lezzetine bu şekilde varabilirsiniz. Kalkan, istavrit, levrek ve daha pek balık türünün kendisine özgü bir pişirme ve tüketilme yöntemi bulunuyor" ifadelerinde bulundu.

"LEVREĞİN HER TÜRLÜ YEMEĞİ YAPILABİLİR"

Levreğin her türlü yemeği yapılabildiğini, yaz ve kış aylarında levrek tüketiminin olduğunu ifade eden Şef Sertkaya, "Vitamin ve mineral bakımında önemli bir besin kaynağı olan levrek balığı aynı zamanda Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinin de kaynağıdır. Yaz ve kış aylarında tüketilen levreğin ızgarasının yapılabildiği gibi levrek, pilav olarak da tüketilebilir. Fırında, kağıtta, güveçte olmak üzere farklı şekilde pişirilmesi mümkün. Oldukça lezzetli bir balık türüdür ve lezzeti ile dikkat çeker" diye konuştu.

"LÜFERİN GENELLİKLE IZGARASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Lüferin ızgara ile özel bir lezzet elde ettiğini ifade eden Sardina Balık'ın yemeklerinden sorumlu Şef Veli Sertkaya "Lüferi farklı yöntemlerle pişirmek mümkün. Sonbahar ve kış aylarında buğulama, fırın, ızgara şeklinde pişirilebilir. Eylül ortasından ocak sonuna kadar genellikle lüferin ızgarasını tavsiye ediyoruz. Çünkü ızgara ile lezzeti yoğun bir hale gelir. Palamut da çok tüketilen bir balık türüdür. Sonbahar ve kış aylarında genellikle ızgarası, tavası ve köftesi yapılır. Her bir balık türü, doğru pişirildiğinde sahip olduğu lezzeti sunar" dedi.


Uzmanından Ramazan öncesi mevsimine uygun balık önerileri
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Sonbahar, omega 3, Omega, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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