Uzmanından sağlıklı beslenme için 10 tavsiye - Son Dakika

Uzmanından sağlıklı beslenme için 10 tavsiye

Diyetisyen Ramle Duzcan, sağlıklı beslenmeye geçişi kolaylaştıran on adımı maddeler halinde sıraladı.

Uzmanından sağlıklı beslenme için 10 tavsiye, System.String[]
Diyetisyen Ramle Duzcan, sağlıklı beslenmeye geçişi kolaylaştıran on adımı maddeler halinde sıraladı.

Çamlıca Medipol Üniversitesi'nden Diyetisyen Ramle Duzcan, Covid 19 ile mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde önemi daha da artan sağlıklı beslenme konusunda bilgi verdi.Bireylerin sağlıklı beslenmek konusunda adım atmaları ve bunu kendi sağlıkları için yaptıklarının bilincinde olmaları gerektiğini söyleyen Diyetisyen Ramle Duzcan, "Genellikle sağlıklı beslenmeyi kilo vermek, ideal kilomuza kavuşmak için yapıyoruz. Sonrasında da eski alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz. Sağlıklı beslenme, hayatımızın tümüne yaymamız gereken bir konu. Sağlıklı beslenirsek, sağlıklı bir vücuda sahip oluruz" dedi.

Diyetisyen Ramle Duzcan sağlıklı beslenmeye geçişte atılacak 10 etkili adımı şöyle sıraladı:

"Sağlıklı tabak modülünü benimseyin. Tabaklarınızda tüm besin gruplarına yer vererek çeşitlilik sağlayın. Ama en büyük kısmı mevsim sebzelerine ayırın.

Şeker bağımlılığından kurtulun. Kendinizde kısa süreli denemeler yaparak aslında tatlılar ve hamur işleri olmadan da hayatınızın devam ettiğini ve üstünüzden kocaman bir yükün atıldığını fark edin.

Sofranızdaki hiçbir yiyeceğe ekstra tuz atmayın. Sağlıklı bir bireyin ihtiyacından fazlasını günlük beslenmemizle karşılıyoruz, unutmayın.

Acıktığınızı hissettiğinizde önce su içmeyi deneyin. Vücudunuz aslında susamış olabilir. Günlük su içme alışkanlığı için zorlanıyorsanız, telefonunuza alarm kurabilirsiniz. Bu size su içmeniz gerektiğini hatırlatacak yöntemlerden biridir.

Kahvaltı öğününü ihmal etmeyin. Güne enerjik başlamanızda, gün boyu yeme kontrolünüzü sağlamada etkili olacaktır. Bu şekilde düzenli beslenmenin ilk adımını tamamlamış olacaksınız.

Katı yağlar yerine mutfağınıza zeytinyağı ekleyin. Yiyeceklerinizi haşlama, buğulama, fırınlama yaparak pişirin. Kızartmalardan uzak durun.

Mevsim sebze ve meyvelerine sofranızda yer açın.

Beyaz un ile yapılmış besinleri hayatınızdan çıkartın. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pirinç yerine bulgur tüketimini yaygınlaştırın.

Hazır paket ürünlerinden, gazlı içeceklerden, salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünlerden sakının.

Porsiyonlarınızı küçülterek, kendinizi kontrol altına alın. Büyük yemek tabağı yerine kasede yemek, yemek kaşığı yerine tatlı kaşığı ile yemek bu konuda size yardımcı olacaktır."


- İstanbul

Sağlıklı Beslenme, Koronavirüs, Diyetisyen, Çamlıca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından sağlıklı beslenme için 10 tavsiye - Son Dakika

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