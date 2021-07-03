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Uzmanından sağlıklı beslenme önerisi - Son Dakika

Uzmanından sağlıklı beslenme önerisi

03.07.2021 11:48
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Koronavirüs beslenme alışkanlığında da değişimi beraberinde getirdi.

Koronavirüs beslenme alışkanlığında da değişimi beraberinde getirdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı beslenme önerisinde bulunarak, "Ev ortamında hazırlanacak sağlıklı öğünler tercih edilmeli, yaz meyvelerini porsiyon ölçülerine dikkat ederek düzenli olarak tüketmeliyiz. Kuruyemiş tüketimine ve rafine şekere dikkat etmeliyiz" dedi.

Koronavirüsle birlikte esnek veya uzaktan çalışma, sokağa çıkma kısıtlamaları veya hastalıktan korunmak için zamanın çoğunu evde geçirme gibi zorunlulukların ortaya çıkması gün içerisindeki meşguliyetleri azalttı. Bununla birlikte yaygınlaşan sık sık beslenme, abur cubur tüketimi ve aşırı besin alımı gibi davranışlar istenmeyen kilo artışlarına neden olarak sağlığı da etkiledi. Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, pandemi döneminde beslenmeye ilişkin yapılan yanlışlıkları sıralayarak, sağlıklı beslenmeye yönelik bilinmesi gerekenleri paylaştı.

BESLENMEDE EN ÇOK YAPILAN YANLIŞLAR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aksoylu, bu dönemde en çok yapılan yanlışlar arasında fast food tüketimin artması olduğunu söyledi.

Evde normalde daha sık beslenme alışkanlığının geliştiğine dikkat çeken Aksoylu, "Atıştırmalık ve abur cuburların kontrolsüzce tüketilmesi, taze meyve ve sebze gibi besinlerin tüketiminin azalması yer alıyor. Evde geçirilen saatlerin uzaması ile birlikte yapılan aktiviteler sırasında tüketilen besinlere dikkat etmek gerekiyor" dedi.

KURUYEMİŞLERİN KONTROLSÜZ KULLANIMINA DİKKAT

Sağlıklı besinler arasında yer alan kuruyemiş ve kuru meyvelerin tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aksoylu, "Kuru yemişler, kuru meyveler aslında sağlıklı besinler olmalarına karşın birim hacimde yüksek enerji, karbonhidrat ve yağ içermeleri nedeniyle kontrolsüz bir şekilde tüketmeniz halinde hızlı kilo artışına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

RAFİNE ŞEKERDEN KAÇINMAK GEREKLİ

Dyt. Aksoylu, "Çikolata, cips, gofret, kek gibi hazır gıdalar ve hamur işleri ise yüksek kalori ve rafine şeker içermeleri nedeniyle kaçınılması gereken gıdalar arasında yer alıyor. Bunların haricinde alışverişe çıkış sayısının azalması gibi nedenlere bağlı olarak fast food tüketiminin de önemli ölçüde arttığını görüyoruz" diye konuştu.

EVDE SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI ÖNERİSİ

Süt ürünleri, protein kaynakları ve tam tahıllar kullanılarak ev ortamında hazırlanacak sağlıklı öğünlerin tercih edilmesinin sağlık açısından faydalı olacağına vurgu yapan Aksoylu, "Evde sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek istiyor, aynı zamanda aktivitelerinin yanında atıştırmalık arayışında oluyorsanız bir avucu geçmeyecek şekilde çiğ fındık, badem, ceviz gibi sağlıklı kuru yemişleri günde bir kez, kuru veya taze meyveleri ise günde 2-3 porsiyon şeklinde tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Aksoylu, yulaf, az yağlı süt, meyveler ve ham kakao kullanarak da şekersiz ve lif deposu sağlıklı atıştırmalıkların hazırlanabileceğini hatırlattı.

MEVSİM MEYVELERİNİ TÜKETİN

Taze meyve ve sebzelerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Aksoylu, "Böylece lif, sıvı, vitamin ve mineral gereksinimlerinizi karşılamaya yardımcı olabilirsiniz. Lezzetli ve serinletici oldukları kadar sağlık açısından da faydalı olan karpuz, kavun, çilek, erik, kiraz, kayısı ve şeftali gibi yaz meyvelerini porsiyon ölçülerine dikkat ederek düzenli olarak tüketmeniz sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır" dedi.

UYKU DÜZENİ VE GÜNE ERKEN BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Dy.t Yıldız Melek Aksoylu, meyvelere ek olarak mevsim yeşillikleri ile hazırlanan salataların da yemeklerin yanında tüketilebileceği düşük kalorili, doyurucu ve sağlıklı bir seçenek olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Vitamin ve antioksidan içeriği oldukça yüksek olan bu taze meyve ve sebzeler aynı zamanda koronavirüs sürecinde bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize de yardımcı oluyor. Uyku düzenine dikkat etmek ve güne erken başlamak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesinde önemli ve gerekli. Öğün planları kişiye göre değişmekle birlikte, minimum 2-2,5 litre su içmeye de özen göstermelisiniz. Bu gibi sağlıklı beslenme formüllerini dikkate alarak oluşturacağınız beslenme planınıza ek olarak düzenli bir egzersiz planı belirleyerek hem sağlığınızı hem de formunuzu koruyabilirsiniz."


Uzmanından sağlıklı beslenme önerisi

Sağlıklı Beslenme, Koronavirüs, İstanbul, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından sağlıklı beslenme önerisi - Son Dakika


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