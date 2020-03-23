Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı - Son Dakika

Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı

İSTANBUL - Merkezi İstanbul'da olan dezenfektan ve antibakteriyel jel üreticisi bir firmanın sahibi Mehmet Kayabaş, korona virüs nedeni ile çok ihtiyaç duyulan dezenfektanların sahtelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Korona virüs vak'alarının artmasıyla birlikte son günlerde artan antibakteriyel jel ve dezenfektan talebi piyasada sahte dezenfektanların ortaya çıkmasına neden oldu. Ruhsatlı ve izinli üreticiler ise bu durumdan şikayetçi ve halkı merdiven altı üreticilere karşı uyarıyor. Turkuaz Sağlık Hizmetleri A.Ş Ceo'su Mehmet Kayabaş, vatandaşları sahte dezenfektanlara karşı uyararak, "Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsata tabi ürünlerdir dezenfektanlar. Bu ürünlerin bu şekilde ve bu şartlar altında üretilmesi gerekir. Şu anda dezenfektan üreten ruhsatlı 50 firma varsa 5 bin tane de ruhsatsız firma vardır . Bunların çoğu merdiven altı tabir ettiğimiz veya kontrolsüz üretim yapan firmalar. Buralarda insanlara faydadan çok zarar verebilecek üretiliyor maalesef. Özellikle bu virüs için önemli olan yüzde 60 alkol kullanımıdır. Ancak alkol kullanım oranları çok düşük olduğu için bunların virüs üzerinde etkili olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Piyasadaki ham madde sıkıntısını da değinen Kayabaş "Ana madde malum alkol Türkiye alkolü yurt dışından ithal eden bir ülkeydi. Ama diğer ülkeler alkolün ihracatını bıraktıkları için sadece iç piyasaya bağımlı hale geldik. ve şeker fabrikaları tarafından üretilen alkolü kullanma noktasındayız. Ama iç piyasada bizim gibi özellikle hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarıyla çalışan firmalar için ham madde bulma sıkıntısı büyük" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları ihracatında kısıtlandığını söyleyen Kayabaş "Bakanlığımız bir ihracat kısıtlaması getirdi. Öncelikle ülkemizin ihtiyacını karışlamak adına böyle bir kısıtlama geldi. Biz normalde 128 ülkeye ihracat yapan bir ülkeyiz. ve bize çok ciddi talep var yurt dışından ama tabi önce kendi ülkemizin taleplerini karşılamak durumundayız. Bu da tabi zamanla aşılacaktır. Ülkede tabi önce doğru ürünün doğru şekilde kullanılır hale gelmesi ve vatandaşımızın bilinçlenmesi çok önemli burada. Çünkü işte dezenfektan olarak kolonya da önerilen bir malzeme ama dezenfektanların artısı virüs testleri, bakteri testleri olmuş ürünlerdir. İçindeki maddeler sayesinde alkolün oluşturduğu kurumayı önleyen ürünlerdir. Sürekli kullanımda elleri sağlıklı şekilde koruyor" şeklinde konuştu.