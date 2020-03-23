Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Genel Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı - Son Dakika

Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı

6 saat önce

Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı Merkezi İstanbul'da olan dezenfektan ve antibakteriyel jel üreticisi bir firmanın sahibi Mehmet Kayabaş, korona virüs nedeni ile çok ihtiyaç duyulan dezenfektanların sahtelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı

İSTANBUL - Merkezi İstanbul'da olan dezenfektan ve antibakteriyel jel üreticisi bir firmanın sahibi Mehmet Kayabaş, korona virüs nedeni ile çok ihtiyaç duyulan dezenfektanların sahtelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Korona virüs vak'alarının artmasıyla birlikte son günlerde artan antibakteriyel jel ve dezenfektan talebi piyasada sahte dezenfektanların ortaya çıkmasına neden oldu. Ruhsatlı ve izinli üreticiler ise bu durumdan şikayetçi ve halkı merdiven altı üreticilere karşı uyarıyor. Turkuaz Sağlık Hizmetleri A.Ş Ceo'su Mehmet Kayabaş, vatandaşları sahte dezenfektanlara karşı uyararak, "Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsata tabi ürünlerdir dezenfektanlar. Bu ürünlerin bu şekilde ve bu şartlar altında üretilmesi gerekir. Şu anda dezenfektan üreten ruhsatlı 50 firma varsa 5 bin tane de ruhsatsız firma vardır . Bunların çoğu merdiven altı tabir ettiğimiz veya kontrolsüz üretim yapan firmalar. Buralarda insanlara faydadan çok zarar verebilecek üretiliyor maalesef. Özellikle bu virüs için önemli olan yüzde 60 alkol kullanımıdır. Ancak alkol kullanım oranları çok düşük olduğu için bunların virüs üzerinde etkili olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Piyasadaki ham madde sıkıntısını da değinen Kayabaş "Ana madde malum alkol Türkiye alkolü yurt dışından ithal eden bir ülkeydi. Ama diğer ülkeler alkolün ihracatını bıraktıkları için sadece iç piyasaya bağımlı hale geldik. ve şeker fabrikaları tarafından üretilen alkolü kullanma noktasındayız. Ama iç piyasada bizim gibi özellikle hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarıyla çalışan firmalar için ham madde bulma sıkıntısı büyük" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları ihracatında kısıtlandığını söyleyen Kayabaş "Bakanlığımız bir ihracat kısıtlaması getirdi. Öncelikle ülkemizin ihtiyacını karışlamak adına böyle bir kısıtlama geldi. Biz normalde 128 ülkeye ihracat yapan bir ülkeyiz. ve bize çok ciddi talep var yurt dışından ama tabi önce kendi ülkemizin taleplerini karşılamak durumundayız. Bu da tabi zamanla aşılacaktır. Ülkede tabi önce doğru ürünün doğru şekilde kullanılır hale gelmesi ve vatandaşımızın bilinçlenmesi çok önemli burada. Çünkü işte dezenfektan olarak kolonya da önerilen bir malzeme ama dezenfektanların artısı virüs testleri, bakteri testleri olmuş ürünlerdir. İçindeki maddeler sayesinde alkolün oluşturduğu kurumayı önleyen ürünlerdir. Sürekli kullanımda elleri sağlıklı şekilde koruyor" şeklinde konuştu.

Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı

Mehmet Kayabaş, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi         
14:34
Uzman isim Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı         
13:47
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin         
13:46
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:38:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanından sahte dezenfektan uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]