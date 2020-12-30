Uzmanından 'sahte içki' uyarısı; Öldürmezse kör ediyor - Son Dakika

Uzmanından 'sahte içki' uyarısı; Öldürmezse kör ediyor

ADANA'da Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, yılbaşı geceleri kullanımı artan alkol konusunda kaçak ve sahte üretimlere dikkat çekerek, metil alkolün ani körlük, şaşılık ve kalıcı göz kasları felcine yol açtığını bildirdi. Karaarslan, ani körlüğün 36 saate kadar yaşanabildiğini vurguladı. Metil alkolün kullanıldığı merdivenaltı üretilen içkilerin tüketimiyle birlikte kasım ayından yol sonuna kadar 104 kişi yaşamını yitirdi. Ani koma ve ölümlere sebebiyet veren bu sahte içki kulanımında vucutta da kalıcı hasarlar bıraktığı uzmanlarca uyarıldı. Çok ciddi göz problemleri yaşandığına dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, "Bunlardan en sık karşılaştığımız metil alkol kullanımına bağlı olarak gelişen ani körlüklerdir. Bu ani körlükler birkaç saat içinde de gelişebiliyor, 36 saat içerisinde de görülebiliyor. Ani körlüğün hızlı bir şekilde oluşmasına sebebiyet veren mesele kaçak içkilerde metil alkol kullanılmasıdır" diye konuştu.KALICI GÖZ KASLARI FELCİNE NEDEN OLABİLİR

Metil alkolün yüzde 98 oranında nörotoksik bir madde olduğuna işaret eden Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, "Özellikle gözün iç bölgesinde retina dediğimiz tabakadaki sinir hücrelerini ya da görme sinirinin tamamını aniden etkileyerek görme problemlerine yol açabiliyor. Merkezi sinir sistemi ile göz kaslarının uyumlu çalışmasını etkileyerek ani şaşılıklara ve çift görmeye de sebebiyet verebiliyor. Hem problemlerin ortaya çıkış süresi hem şiddeti ve oranı metil alkolün oranıyla değişecektir. Kaçak olarak üretilen bu içkilerdeki metil alkol oranını tespit etmekte mümkün değil. Yoğun miktarda metil alkol kullanıldıysa ya da o içkiden yoğun miktarda alındıysa geri dönüşümsüz hasar bırakıp kalıcı körlüklere ya da kalıcı göz kasları felçlerine neden olabiliyor" dedi.