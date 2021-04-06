Uzmanından 'sanal ekipler' için tavsiyeler - Son Dakika

Uzmanından 'sanal ekipler' için tavsiyeler

06.04.2021 09:30
Uzmanından 'sanal ekipler' için tavsiyeler, System.String[]

Teknolojinin gelişimi ve pandeminin etkisiyle uzaktan yönetilen ekiplerin sayısı yükselişe geçti.

Teknolojinin gelişimi ve pandeminin etkisiyle uzaktan yönetilen ekiplerin sayısı yükselişe geçti. Yönetici ve Takım Koçu Can Deniz Timur, sanal ekiplerin daha çok iş yeri ilişkisi sorunları yaşadığına dikkat çekerek, yöneticilere tavsiyelerde bulundu. Timur, "Otorite yerine etkileşim içinde olmak sanal ekiplerde daha önem kazanıyor. Sanal ekipler için liderlik ve koçluk ön plana çıkmalı" dedi.

Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada ve Türkiye'de günlük yaşamda ve iş yaşamında değişiklikler yaşandı. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bazı sektörlerin uzaktan çalışma modeline geçmesi, sanal ekiplerin oluşmasına neden oldu. Koronavirüsün gidişatına göre uzaktan çalışma modelinin giderek artacağına vurgu yapan Can Deniz Timur, yöneticilerin bu ekipleri yönetmek ve daha iyi performans sağlamaları için farklı yetkinliklere ve bakış açılarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Timur, "Yöneticiler, bu yeni çalışma şeklinin avantajları ve sınırlamaları hakkında eleştirel düşünceye önem vermeli. Unutmamalıyız ki bazı araştırmalar sanal ekiplerin çok daha yüksek sıklıkta işyeri ilişkisi sorunları yaşadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 54'Ü ESNEK ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN İŞLERİNİ BIRAKABİLİR

Gallup'un 2017 yılında yayınladığı 'Nasıl Çalışmak ve Yaşamak İstiyorsun?' raporunda, ofis çalışanlarının yüzde 54'ünün, esnek çalışma süresi sunan bir iş için işlerini bırakacaklarının ortaya çıktığını hatırlatan Yönetici ve Takım Koçu Can Deniz Timur, "Y kuşağı, iş için hayattan feda etmeye istekli değil. İkisini entegre etmelerini sağlayan şirketlere bakıyorlar. Uzaktan çalışma noktasında her çalışanın beklentisi ve zaman kullanımı farklılaşabilir" dedi.

Yöneticilerin uzaktan çalışan ekipleri kolayca izleyemediğini ve sorunları hemen tespit edemediğini belirten Timur, "Bazıları işlerini gece yarısında çok iyi yapar, bazıları ise çalışma saatlerine disiplinli bir şekilde sadık kalabilir. Yine bu çalışma şeklinde bazıları kendini soyutlanmış hissederken, bazıları özgürleştiğini hissederek daha farklı performanslar sergileyebilir" dedi.

"OTORİTE YERİNE ETKİLEŞİM İÇİNDE OLMAK GEREKİYOR"

Yöneticilerin uzaktan çalışan ekipleri daha iyi yönetmek için bazı yetkinliklere ihtiyacı olduğunu söyleyen Timur, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışanlar çok çabuk kendini ihmal edilmiş ve her hangi bir konuda bilgisiz hissedebilir. İletişimin bir bölümü işlemsel olmaktansa ilişki kurmak üzerine ayrıldığında faydalı olacaktır. İşleri yoluna koyarken otorite yerine etkileşim içinde olmak sanal ekiplerde daha önem kazanıyor. Sadece acil konular değil, uzun vadeli hedeflere de odaklanmayı sürdürmek gerekir."

"BUZ KIRICI AKTİVİTELERE İHTİYAÇ VAR"

İletişimin çoğunun elektronik ortamda olduğu için çalışanların birbirlerini yanlış anlama potansiyellerinin de yüksek olacağına dikkat çeken Timur, "Yüz yüze tanışıklıklara ve buz kırıcı aktivitelere ihtiyaç olacaktır. Ekip üyelerinin kendi kontratlarının oluşturulduğu, beklentilerin ve sorumlulukların paylaşıldığı, birlikte düşünmenin teşvik edildiği bir koçluk süreci oldukça faydalı olacaktır" diye konuştu.

"YÖNETİCİNİN SORULARI, EKİPLERİ DÜŞÜNMEYE TEŞVİK ETMELİ"

Yöneticiler tarafından dile getirilecek birkaç faydalı sorunun uzaktan çalışan ekipleri düşünmeye teşvik edebileceğini söyleyen Timur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin, 'Fiziksel toplantılar olmadan, iyi niyet ve saygıyı nasıl inşa edebiliriz? Bir birimizi dinlediğimizden nasıl emin olacağız? Bireysel ve toplu olarak iyi bir iş çıkardığımızı nasıl bileceğiz? Toplantı hazırlık normlarımız neler?' gibi birçok sorunun tartışılması sanal ekiplerin performansını olumlu olarak etkileyecektir. Uzaklık fikirlerin araştırılmasına engel olmamalı ve yöneticiler yeni bakış açıları için zannetmeden, farz etmeden daha çok sormalılardır."


Uzmanından 'sanal ekipler' için tavsiyeler
Uzmanından 'sanal ekipler' için tavsiyeler

Koronavirüs, Can Deniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından 'sanal ekipler' için tavsiyeler - Son Dakika


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