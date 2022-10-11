Uzmanından siber güvenlikle ilgili yanlış bilinen 4 doğru

Hızla değişen dünya düzeninde hackerların dolandırıcılık şekilleri de aynı hızda değişiyor ve gelişiyor. Kimlik avı saldırılarının ve siber dolandırıcılığın yüzde 32 oranında artığını söyleyen Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu tür saldırılardan korunmak adına Siber Güvenlik Farkındalık Ayı'na özel yanlış bilinen güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Siber saldırılardan etkilenen kişi ve kurumların genellikle siber güvenlik konusunda yanlış bir bilinçle hareket ettiğini vurgulayan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıraladı:

"İnternet kişiler için çalışmanın, öğrenmenin ve sosyalleşmenin ana kaynağı haline geldiğinden beri başta siber güvenlik olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu tür saldırılardan ve siber dolandırıcılıktan korunmak adına yanlış bilinen 4 siber güvenlik efsanesi bulunuyor.

ANTİVİRÜS ARTIK GEÇMİŞTE KALDI

Gerçek: Antivirüs kavramı zaman içerisinde çok katmanlı bir güvenlik paketine dönüştü. Günümüzde tüm teknolojik cihazlar için etkili bir güvenlik önlemi şarttır. Tek bir cihazı korumasız bırakmak, evinizin kapısını açık bırakıp hırsızın içeriye girmesini beklemekle eşdeğerdir. Bu nedenle antivirüs programlarının hala siber saldırılardan korunmanın ön koşulu olarak konumlandırılması gerekiyor.

TEK BASİT ŞİFRE SALDIRILARDAN KORUNMAK İÇİN YETERLİ

Gerçek: Teknolojik cihazlarda güçlü olmayan şifreler kullanmak kişi ve kurumları siber saldırılar karşısında korunmasız bırakabiliyor. Hacker'ların kolaylıkla tahmin edebileceği şifreler e-postanıza, kişisel belgelerinize, banka hesaplarınıza, fotoğraflarınıza ve videolarınıza erişmeleri anlamına geliyor. Bu nedenle güçlü, karmaşık, benzersiz parolalar seçmek ve tüm çevrimiçi hesaplarda çok faktörlü (2FA) kimlik doğrulamayı etkinleştirmek gerekiyor. Basit gibi görünen ve göz ardı edilebilen bu yöntem hacker'ların elini kolunu bağlıyor.

VPN UYGULAMASI GİZLİLİĞİ KORUMAYI BAŞARAMAZ

Gerçek: VPN uygulamaları, kişi ve kurumların gizliliğini korumayı başarıyor. VPN kullanımı, bilgisayar trafiğinizi şifreleyip birkaç coğrafi konum üzerinden yönlendirerek IP adresini gizliyor ve hem kullanıcıları korurken hem de siber suçluların veri toplamasına engel oluyor. Öyle ki herkese açık WiFi kullanıldığında bağlanmak üzere olduğunuz ağı kimin sunduğundan emin değilseniz, bu ağı kullanmadan önce VPN'in açık durumda olduğundan mutlaka emin olun.

SİBER SALDIRI BENİM BAŞIMA GELMEZ

Gerçek: Bir kişinin hırsızlığa uğrama ihtimali 50'de 1, bir kişiye yıldırım çarpması ihtimali ise 14 bin 600'de 1'dir. Dünya genelinde ise her 30 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Bu nedenle siber saldırı yaşamayacağını düşünmek biraz ütopik yaklaşım olarak düşünülmeli. Günümüzde internetin olmadığı bir dünya hayal bile edilemiyor. Online dünyanın geleceğini kestirmek güç olsa da kesin olan bir şey var ki o da güvende kalmamız gerektiği."