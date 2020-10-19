Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir - Son Dakika

Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir

19.10.2020 09:22
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir, System.String[]

İZMİR Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, Türk kültürünün sevilen lezzeti mangalın sık yapımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

İZMİR Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, Türk kültürünün sevilen lezzeti mangalın sık yapımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Yüksek ateşe maruz kalan yiyeceklerin aşırı tüketilmesinin doğru olmadığını belirten Dr. Necdet Yetim, "Ara sıra ender olarak yenilirse bir şey olmaz ancak sık sık yemek özellikle mide kanseri açısından sakıncalıdır" dedi.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden mangal, 7'den 70'e herkes tarafından beğeniyle tüketiliyor. Beyaz ve kırmızı etin yanı sıra balık türleri de vatandaşlarca mangalda yapılıp servis ediliyor. Mangal ateşinde semaverde çay bile demlenip yemek sonrası keyifli zaman geçiriliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın da uyarıda bulunduğu mangalın sık yapılması, çeşitli tehlikeleri beraberinde getiriyor. İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, yüksek ateşe maruz kalan yiyeceklerin aşırı tüketilmesinin doğru olmadığını belirtip, "Ara sıra ender olarak yenilirse bir şey olmaz ancak sık sık yemek özellikle mide kanseri açısından sakıncalıdır" dedi. Dr. Necdet Yetim, bazı pişirilme usullerinde ortaya çıkan kimyasalların midede tahrişe tahribata ve sonuçta ülser, kanser gibi hastalıklara yol açtığını söyledi. Mideyi, pişirilme yöntemleri nedeniyle en çok etkileyen yiyecek gruplarını da sayan Uzm. Dr. Yetim, "Bunların başında özellikle et grubu yiyecekler gelmektedir. Etlerin direkt ateşte pişirilme sırasında ya da tütsülenme sırasında ortaya çıkan kimyasallarla midenin çok etkilendiği ortaya çıkmıştır. Direkt alevli ateşlerde iyi hazırlanmamış mangal ateşinde yiyeceklerin pişirilmesi doğru değil. Arada bir yenilirse sakıncası olmaz ancak sık sık yemek mide kanseri açısından sakıncalıdır" dedi.

ETİN PİŞİRİLME SÜRESİ VE ATEŞLE MESAFESİNE DİKKATGıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak da, etin pişirilme süresi ve sıcaklığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Mangal kömürü kor halde ve etle ateş arasındaki mesafe mümkün olduğunca uzak olmalıdır. Etler yüksek ısıyla direkt temas etmemelidir. Küçük parçalı ve az yağlı etler tercih edilmeli ve mangal mümkün olduğunca az tüketilmelidir. Yanmış, aşırı kızararak rengi koyulaşmış gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir. Yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirme sonucu oluşabilecek akrilamid insan vücudunda kanserojenik bir madde olan glisamide dönüşür. Fazla miktarda alınan akrilamidin sinir sistemini olumsuz etkilediği ve kolon kanseri ile ilişkisi olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur" diye konuştu.KOR HALİNE GELEN ATEŞTE DOĞRU VE KALİTELİ MÜHÜRLEME Çamdibi Semti'nde 30 yıldır restoran işleten Yılmaz Akbıyık, "Doğru ve sağlıklı mangal için mangal kömürünün mutlaka kor haline gelmiş olması ve üstünün külle örtülmüş olması gerekiyor. Et pişiriyorsak önce zeytinyağıyla yağlayıp dinlendiriyoruz ardından da mangalda mühürlüyoruz. Müşterinin tercihine göre de az pişmiş, orta pişmiş ve iyi pişmiş olarak sunabiliriz. Mangal üzerinde doğru pişirme yöntemleriyle sunumlarını gerçekleştiriyoruz. Çok yakılması doğru değildir. Etin içindeki vitaminler azalır. Etin içindeki su kaçar, eti haddinden fazla pişirmek ve yakmak sağlık açısından da lezzet açısından da iyi değil. Etin dışını yakmadan doğru ve kaliteli bir mühürleme yapmak gerekiyor" diye konuştu.Nakliyeci evli ve 1 çocuk babası Hasan Barbut (30), "Sürekli mangal tüketirim. Mangal, döner sürekli tüketirim. Az yanmış da yiyorum çok yanmış da yiyorum. Mangaldan yana sıkıntım yok, her türlü mangal yerim" derken eşi Seda Barbut (30) da, "Mangalda etin yanmamasına, yağın damlamamasına dikkat ediyorum" dedi.

Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir
Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir

Mide Kanseri, Balık, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından sık mangal uyarısı: Mide kanserine neden olabilir - Son Dakika

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