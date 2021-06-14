Üye Girişi
Uzmanından sınav esnasında motivasyonun dağılmaması için öneriler - Son Dakika

Uzmanından sınav esnasında motivasyonun dağılmaması için öneriler

14.06.2021 11:19
Uzmanından sınav esnasında motivasyonun dağılmaması için öneriler, System.String[]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çok az zaman kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çok az zaman kaldı. Sınavın aynı zamanda psikolojik bir mücadele olduğunu ve sınav esnasında dikkatin sürekli canlı tutulması gerektiğini söyleyen Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh sınav anında motivasyonun dağılmaması için önerilerde bulundu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh adayların her şeyden önce kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her şeyden önce kendinize güvenin. Özgüven, hemen hemen her şeyin anahtarıdır. Özgüven sayesinde başarısızlık, korku olmaktan çıkabilir. Gözetmen öğretmenin duyurularını dikkatle takip edin. Sınav kağıdına kişisel bilgilerinizi doğru kodladığınızdan emin olun. Sınavda test çözmeye başlarken deneme sınavlarında ilk çözdüğünüz test hangisiyse ondan başlayın, hiç kullanmadığınız bir sıralamayı denemeyin. Unutmayın ki sınav başladığında heyecanınızın yüksek seviyede olması gayet normaldir. Kısa süre sonra heyecanınız normal seviyeye gelecektir" diye konuştu.

SINAV ESNASINDA SÜREKLİ SAATE BAKMAYIN

Sınav anında dikkat dağınıklığı yaşayabilecek olan adaylara da önerilerde bulunan Tuğba Zırıh şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat dağınıklığı yaşadığınızda, başınızı soru kitapçığından kaldırarak kısa bir mola verin. Nefes ve göz egzersizleri yapın. Bu durum, dikkatinizi tekrar toplamanıza yardımcı olacaktır. Sürekli saate bakmayın, belli zamanlarda süre kontrolü yapın. Zor veya kolay diye soru ayrımı yapmadan test içerisindeki her soruya aynı ciddiyetle yaklaşın."

SINAV ANINDA SORU ÇÖZERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Adayların sınav anında soru çözerken dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Zırıh, "Soruda sizden ne isteniyorsa -ne eksik ne fazla- sadece istenileni düşünmelisiniz. Yani soruları kendi fikrinize göre değil, sınav mantığı ve bilgisi doğrultusunda çözün. Bazı soruları, yanlış şıkları eleme yöntemi ile cevaplandırabilirsiniz. Sorunun cevabı hakkında hiçbir fikriniz yoksa işaretleme yapmayın" dedi.

CEVAP KAĞIDINA KODLAMAYI SON ANA BIRAKMAYIN

Sınavda, soruları doğru cevaplamak kadar cevapları optik forma doğru bir şekilde kodlamak da bir o kadar önemlidir diyen Zırıh adayların cevaplarını cevap kağıdına kodlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ise şöyle sıraladı:

"Sınavda kodlama yaparken mutlaka dikkatli olun, kaydırma yapmamaya özen gösterin. Cevap kağıdına yanıtlarınızı anında ya da her sayfa sonunda kodlayabilirsiniz. Eğer optiğe kodlamayı son ana bırakırsanız dikkatiniz dağılabilir, kaydırma yapma riskiniz artar. Ayrıca kodlama yapmak için zamanınız kalmayabilir. Daha sonra kodlama yaparken soruların numaralarını ve bölümlerini her seferinde kontrol edin. Yani işaretleme yaptığınız cevap bölümünün çözdüğünüz testle aynı olduğundan emin olun. Örneğin, Türkçe soru yanıtlarının cevap kağıdında Türkçe bölümüne kodlanması gibi. Cevaplarınızı kodlarken lütfen dikkatli olun çünkü her sınavda adayların yaklaşık yüzde 15'i kaydırma nedeniyle problem yaşamaktadır."


Uzmanından sınav esnasında motivasyonun dağılmaması için öneriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından sınav esnasında motivasyonun dağılmaması için öneriler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı 13:50 Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor 13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu 13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
Taşın üstündeki 12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:49 Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı
13:41 Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu
13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty hayatını kaybetti ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty hayatını kaybetti         
13:59
Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu         
13:41
Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım         
13:26
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
12:26
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz         
08:43
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 14:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanından sınav esnasında motivasyonun dağılmaması için öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement