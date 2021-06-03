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UZMANINDAN SINAV STRESİNE İYİ GELECEK NEFES EGZERSİZİ ÖNERİSİ - Son Dakika

UZMANINDAN SINAV STRESİNE İYİ GELECEK NEFES EGZERSİZİ ÖNERİSİ

03.06.2021 11:00

Bir milyondan fazla öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kaldı.

Bir milyondan fazla öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kaldı. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, sınav öncesi ve sınav anında yapılacak basit nefes egzersizlerinin stresi ve kaygıyı azaltacağına dikkat çekerek, 'Nefes egzersizleriyle zihnimizin daha açık, algı düzeyimizin de yüksek olduğunu gözlemliyoruz, bu da sınav performanslarına yansıyacaktır' dedi.

1 milyondan fazla öğrenci ve velinin heyecan içinde beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 6 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala, sınav öncesi mide bulantısı, baş dönmesi, uykusuzluk, karın ağrısı gibi stres belirtilerini hafifletecek yöntem uzmanından geldi. Yaşanan stresin basit nefes egzersizleriyle azaltılabileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, 'Nefes egzersizlerinin ve nefes yönetiminin bilimsel olarak birçok çalışmayla kanıtlandığını görüyoruz. Nefes egzersizleri öğrenciler için çok önemli. Vücudumuzda onuncu kranial sinir dediğimiz bir vagus sinirimiz var. Bunu vücudumuzun en uzun siniri olarak değerlendirebiliriz. Bu sinir bizim vücudumuzu iyileştiren, onaran ve sakinleştiren bir sinir. Dolayısıyla yaptığımız nefes egzersizleriyle birlikte aslında bu siniri uyarıyoruz. Bu da vücudumuzu onarım, sakinleşme ve dinlenme moduna geçiriyor' diye konuştu.

SİNİRLERİ UYARARAK VÜCUDU SAKİNLEŞTİRİN

Yapılan nefes egzersizleriyle sinirlerin uyarıldığını belirten Ertürk, 'Hem sınava hazırlandığımız dönemde hem de özellikle sınav gününde benim tavsiyem derin solunum egzersizleriyle birlikte bu siniri uyararak vücudu olabildiğince sakinleştirmek. Göğüs ve diyafram solunumu dediğimiz iki çeşit solunum çeşidimiz var. Burada hem solunum egzersizleriyle birlikte bilinçli bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için bir kursa gerek yok ve öğrencilerimiz kendileri deneyimleyebilirler' ifadelerini kullandı.

EN AZ 10 KEZ TEKRARLAYIN

Ertürk, yapılacak basit egzersizi şu sözlerle anlattı:

'Bir ellerini göğüslerine koyabilirler, derin bir şekilde 10 kez nefes alıp göğsünün şiştiğini hissederek nefes verebilirler. Bunu 10 kez tekrarlayabilirler. Sonrasında yine ellerini diyaframa koyup aynı şekilde diyafram altında karnının şiştiğini hissedip nefes verebilirler. Bunu ne kadar çok tekrarlarlarsa o kadar çok bu sinirimizi uyarmış oluyoruz. Böylece sakinleşmeye geçiş yapmış oluyoruz.'

UYKUDAN ÖNCE VE SINAV ANINDA YAPMAK MÜMKÜN

Öğrencilerin sınav yerine erken gitmelerini tavsiye eden Ertürk, 'Sınav yerine biraz daha erken gidip, o atmosferi soluyup, o ortamda bu egzersizleri yapabilirler. Bir gün öncesinde çok stresli oluyorlar, uykuya dalmada sorun yaşayabilirler. Yine bir gece öncesinde de bu solunum paternini gerçekleştirebilirler' dedi.

UZUN SÜRE YAPMAK DAHA ETKİLİ

Gelecek sene sınava girecek öğrencilerin şimdiden bu egzersizi yapmalarını öneren Ertürk, 'Bu egzersizlere ne kadar önce hazırlanırsak vücudumuzun nöronal yapısını da o şekilde eğitmiş oluyoruz. Bu da kalıcı hale geçmiş oluyor' ifadelerini kullandı.

SINAV PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR

Öğrencilerin yaşadığı stresle istediği performansı sergileyemediklerini belirten Ertürk, sözlerini şöyle tamamladı:

'Nefes egzersizleriyle zihnimizin daha açık, daha farkındalıklı, bilinci uyanık bir halde, algı düzeyimizin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu da sınav performanslarına yansıyacaktır. Öğrencilerimiz hiçbir şey yapamasa bile gevşeme hareketleri yapabilir. Omuz kuşağı kaslarımızı, boyundaki kaslarımızı gevşetmeye yönelik egzersizler yapabiliriz. Fizyoterapistlerin önerdiği egzersiz stratejilerini de kombine ederek yapıldığında çok daha güzel bir egzersiz reçetesi olur. Öğrenciler yıpranmalarına ve motivasyonlarının düşmesine izin vermesin. Her zaman egzersiz ve gevşeme teknikleriyle birlikte bu süreci yönetebilirlerse, onların başarılı olacağını düşünüyorum.'

UZMANINDAN SINAV STRESİNE İYİ GELECEK NEFES EGZERSİZİ ÖNERİSİ
UZMANINDAN SINAV STRESİNE İYİ GELECEK NEFES EGZERSİZİ ÖNERİSİ
UZMANINDAN SINAV STRESİNE İYİ GELECEK NEFES EGZERSİZİ ÖNERİSİ
UZMANINDAN SINAV STRESİNE İYİ GELECEK NEFES EGZERSİZİ ÖNERİSİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Haziran, Pazar, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANINDAN SINAV STRESİNE İYİ GELECEK NEFES EGZERSİZİ ÖNERİSİ - Son Dakika


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