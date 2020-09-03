Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri - Son Dakika

Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri

Koronavirüs salgını sonrası bağışıklık sisteminin kuvvetli olması daha da önem kazandı.

Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri, System.String[]

Koronavirüs salgını sonrası bağışıklık sisteminin kuvvetli olması daha da önem kazandı. Sonbaharın gelişi ve önümüzdeki günlerde havaların soğuyacak olması kış hastalıklarını da artıracak. Bağışıklık sistemini diri tutmanın en önemli yolunun yeterli ve dengeli beslenmekten geçtiğine işaret eden Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, "Amacımız hastalıklara yakalanmamak, yakalansak dahi güçlü bir savunma sistemiyle hastalığı en hızlı şekilde atlatmak olmalıdır" dedi.

"FAZLA 2-3 KİLO KABUSUNUZ OLMASIN"

Kötü beslenmenin vücudun bağışıklık fonksiyonunu tehlikeye atarak enfekte olma riskini artıracağını işaret eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, "Özellikle bu dönemde aldığınız fazladan 2-3 kilo, sağlığınızı kötü etkileyip bağışıklığınızı düşürebilir. Bu nedenle şu yoğun stresli günlerde kendinizi daha çok yemeye verip kilo almamalısınız. Yapılan araştırmalar enfekte olan çoğu hastanın obez sınıfına dahil olduğunu gösteriyor. Çünkü obezite aynı zamanda yüksek tansiyon, diyabet gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor, yağ oranınız yüksek olduğu için bağışıklığınızı daha da savunmasız hale getiriyor. Dolayısıyla hastalıklara daha açık oluyorsunuz" diye konuştu.

"BESİN TAKVİYESİ UZMANA DANIŞARAK ALINMALI"

Kronik rahatsızlıkları olan kişilerin iştahlarının zayıf olduğunu belirten Duygu Yıldırım şunları söyledi:

"Beslenme söz konusu olduğunda, bu kronik rahatsızlıkları olan kişilerin belirli beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir. En yüksek yetersiz beslenme oranları 65 yaş üstü yetişkinlerde görülmektedir. Yaşlı yetişkinlerin yüzde 85'i en az bir kronik hastalığa sahiptir. Takviyeler, uygun beslenmeyle birlikte ek desteğe ihtiyaç duyanlar için iyi bir fikir olabilir. Örneğin balık tüketmiyorsanız size uygun bir Omega 3 takviyesi almanız, bağışıklığınıza destek olacaktır. Sizin için en uygun doz ve takviye için diyetisyen veya doktora başvurmak her zaman iyi bir fikirdir."

"İDEAL KİLONUZA ULAŞIN"

'Kilo verme sürecini sağlıklı beslenme olarak görmelisiniz' diyen Duygu Yıldırım, "İdeal kilo bireyin yaşı, cinsiyeti, boyu, sağlık durumu, hareket düzeyi, genetik yapı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Siz de fazla kiloluysanız veya olması gerekenden zayıfsanız, vakit kaybetmeden ideal kilonuza sağlıklı bir diyetle ulaşmalısınız. Üstelik evdeyseniz sağlıklı beslenmek için bahaneniz olmamalı. Bunu kendinize yaptığınız çok büyük bir iyilik olarak düşünmelisiniz. Diyet yapmak kısıtlama değil, aksine vücudunuzun ihtiyacı olan makro ve mikro besinleri vermektir. Bu nedenle bu sürece diyet yapmak olarak değil, sağlıklı beslenme olarak bakmalısınız" ifadelerini kullandı.

"SIK BESLENİN"

Günde 4- 6 öğün beslenmenin önemine dikkat çeken Yıldırım, "Bunun için kahvaltınızı çok geç yapmayın. Ciddi solunum semptomları olanlar için daha küçük öğünler yemek, erken doygunluğu sağlar (çok hızlı bir şekilde dolar) ve daha kolay nefes almayı sağlayan diyaframı rahatlatır. Sık yemek yemek, aynı zamanda glisemik kontrolü sürdürmeye çalışan şeker hastalarına yardımcı olabilir. Dengesiz kan şekeri düzeyleri de bağışıklığı düşürecektir. Bu nedenle sık sık, az porsiyonlarda beslenmek daha dengeli kan şekeri seviyeleri sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

"MUTLAKA YETERLİ SU İÇİN"

Su içmenin kan dolaşımını hızlandıracağını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, "Ayrıca vücudunuzdaki toksinleri atmak için ve enfeksiyonlara karşı savaşmak için bir numaralı faktördür. Kadınlarda kilo (kg) başına en az 30 ml, erkeklerde ise 35 ml olmak üzere tüketmeniz gereken günlük su miktarınızı tamamlamalısınız" dedi.

"SAĞLIKLI KARBONHİDRATLAR TÜKETİN"

Karbonhidratın aşırı tüketilmesinin vücuttaki karbondioksiti artırdığını açıklayan Dyt. Duygu Yıldırım, "Ancak ilk enerji kaynağımız karbonhidratın yapıtaşı olan glikozun hiç tüketilmemesi de bağışıklığınızı düşürür. Bu nedenle yeterli düzeyde, mineral içeriği ve lif içeriği yüksek olan tam buğday çeşitlerini tercih etmelisiniz. Tam buğday ürünleri, tam buğdaylı ekşi mayalı ekmek, çavdar gibi çeşitleri oldukça sağlıklı ve içeriğindeki B vitaminleri sayesinde bağışıklığınızı artıracaktır" şeklinde konuştu.

"BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZI KORUYUN"

Bağışıklığın yüzde 70'inin bağırsakta olduğundan bahseden Duygu Yıldırım, "Sağlıklı bakterilerinizin gelişmesini sağlamak önemlidir. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik kaynaklar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini ve bağışıklık sisteminizi desteklemesini sağlar. Bununla birlikte size uygun probiyotik takviyesini de günlük beslenme düzeninize eklemeniz bağırsak sağlığınızı arttıracaktır" dedi.

"C VİTAMİNİ ALIMINIZI ARTIRIN"

C vitamininin en çok kuşburnu, biber, turunçgiller, maydanoz, marul, kivide bulunmakla beraber dışarıdan besinler yoluyla alındığını anlatan Duygu Yıldırım, şöyle devam etti:

"Vücutta üretilmez. Fazlası da vücutta depolanmaz bu nedenle düzenli olarak dışarıdan alınması gerekmektedir. Çok kolay kayba uğrayan bir vitamindir. Yani uzun süre depolama yapılması, uzun ve yanlış pişirme yöntemleri büyük C vitamini kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle yeterli aldığınızı düşünüyorsanız dışarıdan takviye olarak da alabilirsiniz. Fazlası depolanmamakla birlikte 2000 miligramdan fazla alınması da böbrek taşı oluşumu gibi sorunlara neden olabilmektedir. Ana ve ara öğünlerinizde mutlaka meyve ve sebzeye yeteri kadar yer verin."

"D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDE ETKİLİ"

D vitaminin önemine de dikkat çeken Yıldırım, "Doğrudan güneş ışığından, süt ve süt ürünlerinden ve bazı balık çeşitlerinden (sardalye ve uskumru) alabileceğimiz yağda çözünen bir vitamindir. Yapılan çalışmalarda D vitamininin bağışıklığı iyileştirdiği gösterilmiştir. Yüksek kaliteli bir D vitamini takviyesi, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler için yararlı olabilir" dedi.

"ÇİNKOYU İHMAL ETMEYİN"

Çinkonun yaklaşık 100 enzimin aktivitesi için gerekli olan bir eser mineral olduğunu belirten Yıldırım, "Çinko bağışıklık sisteminizde ayrılmaz bir rol oynar. Çinko takviye etmek zor olabilir çünkü ek dozlar vücuttaki bakırın biyoyararlanımını azaltabilir. Ayrıca yüksek seviyelerde demir takviyesi almak da çinko emilimini etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIĞINIZI ZİRVEYE ÇIKARACAK GIDALAR

Diyetisyen Duygu Yıldırım, bağışıklığı destekleyen en zengin gıdalar listesinde ise şu besinlere yer verdi:

"C vitamini içeriği en zengin 10 gıda; kırmızıbiber, greyfurt, lahana, portakal, kivi, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, çilek, maydanoz. D vitamini içeriği en zengin olan gıdalar; ton balığı, portakal suyu (evde sıkılmış), süt, yoğurt, sardalye, uskumru, yumurta, tam tahıllı gevrekler. Çinkonun en iyi besin kaynakları; istiridye, kuru fasulye, tavuk, kabak çekirdeği, yoğurt. E vitamini içeriği en zengin olan gıdalar; buğday tohumu, ay çekirdeği, badem, ayçiçek yağı, fındık, fıstık ezmesi, yer fıstığı, mısır yağı, ıspanak. A vitamini içeriği en zengin olan gıdalar; tatlı patates, ıspanak, havuç, kırmızı biber, mango, yumurta, börülce. Bağışıklığı güçlendiren diğer gıdalar; muz, elma, esmer pirinç, zencefil, nane, kemik suyu, bal."

Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:43

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri - Son Dakika Magazin

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