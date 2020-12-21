Uzmanından "Takma kirpikler geçici görme kaybına neden olabilir" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "Takma kirpikler geçici görme kaybına neden olabilir" uyarısı

21.12.2020 10:33
Uzmanından

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, "Kirpikleri yapıştıran tutkalların bazılarının içeriğinde bulunan alerjen formaldehit maddesi, alerjik reaksiyon, ağrı, kaşıntı, kızarıklık ve şişliği tetikleyebilir, geçici görme kaybına yol açabilir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, "Kirpikleri yapıştıran tutkalların bazılarının içeriğinde bulunan alerjen formaldehit maddesi, alerjik reaksiyon, ağrı, kaşıntı, kızarıklık ve şişliği tetikleyebilir, geçici görme kaybına yol açabilir." uyarısında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, tüketicilerin alerjik reaksiyon riskine gözlerini kapamaması gerektiğini vurguladı.

Karaman, takma kirpik konusunda ilk sorgulanması gereken konunun yapıştırıcı maddenin içeriği olduğuna işaret ederek, "Geçmişte bu tutkalların bazıları alerjen formaldehit içermekteydi. Alerjik reaksiyon, ağrı, kaşıntı, kızarıklık ve şişliği tetikleyen bu içerik, geçici olarak görmede azalmaya neden olabilir. Diğer bir risk ise takma kirpiklerin orijinal kirpiklere ve göze vereceği hasar. Sürtünme, çekiştirme veya çekme halinde doğal kirpikler kırılıyor. Hatta kirpik folikülünde kalıcı hasara neden olabiliyor. Nadiren de olsa uzantılar, liflerin göz dokusunun altına yapışmasına ve cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirebiliyor." ifadelerini kullandı.

"İşlem öncesi gözünüzü dört açın"

Doç. Dr. Sevil Karaman, kirpik taktırmadan önce göz sağlığı ve güvenliği açısından bilinmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Kirpik uzatmalarına devam etmeden önce uygulanacak güzellik salonunu, ??uygulayacak kişiyi araştırmalısınız. Ürünlerin bileşenlerine dikkatlice baktığınızdan emin olun. Salonun iyi bir ünü var mı? Ne kadar zamandır iş yapıyorlar ve hijyen kurallarını ne kadar uyguluyorlar? Yorumları okuyarak ve diğer müşterilerin önceki ve sonraki fotoğraflarına bakmalısınız. Uygulamayı yapacak olan kişi, kirpik uzatmalarında hangi eğitim, sertifika ve deneyime sahip? Tutkalın bileşen listesini isteyin ve alerjen olup olmadığını kontrol edin. Son kullanma tarihinin geçmediğini onaylayın. Yapıştırıcı gözlerinize uygulanmadan önce bileğinizin iç kısmında bir nokta testi isteyin. Uzantılara karşı alerjik bir reaksiyonunuz varsa bunları kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Çünkü bu gözlerinize zarar verebilir. Reaksiyonu kendi başınıza tedavi etmeye çalışmayın. Vakit kaybetmeden bir göz doktoruna müracaat edin."

Karaman, gözleri güvende tutmak için alınacak önlemlere ilişkin, "Kirpikler, hijyenik bir ortamda deneyimli bir kişi tarafından cildiniz için güvenli kimyasallarla uygulanmalıdır. Göz kapağı veya korneaya travma veya enfeksiyon, yapıştırıcıya karşı alerjik reaksiyon, kalıcı veya geçici kirpik kaybı uygulama risklerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Enfeksiyonun, yetersiz hijyen veya uygulama sırasında göze zarar gelmesinden kaynaklanabileceğini vurgulayan Karaman, keskin bir nesnenin göze çok yakın kullanıldığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Takma Kirpik, Üniversite, Karaman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanından 'Takma kirpikler geçici görme kaybına neden olabilir' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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