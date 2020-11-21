Uzmanından "Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir" uyarısı

21.11.2020 11:03

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Ellerin tokuşturulduğunu veya başka türlü temaslı selamlaşma türlerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar çok riskli." dedi.

Yalçın, AA muhabirine, Kovid-19'un devam ettiğini, bu nedenle tedbirlere uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü anlatan Yalçın, hastalığa yakalanmamak için bağışıklık sisteminin en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirtti.

Yalçın, toplu yaşanılan yerlerde riskin daha fazla olduğunu, mümkün oldukça bu dönemde bir araya gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Kovid-19'un 8-9 saate kadar vücutta kalabildiğine değinen Yalçın, temizlik, maske ve mesafeye dikkat edilmediğinden ciddi vaka artışlarının görülmeye başladığını kaydetti.

Temasla selamlaşma riski

Yalçın, ufacık bir ihmalin hastalığa yakalanmanın önünü açacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada dikkatimizi çeken farklı selamlaşma türlerinin çıkmış olması. Kovid-19 sürecinde, rehavete kapılarak, ellerin tokuşturulduğunu veya başka türlü temaslı selamlaşma türlerinin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar gerçekten çok riskli. Selamlaşma ritüellerini de bir şekilde engellememiz gerekiyor. Çünkü hastalık giderek daha da yaygınlaşmaya başladı. Ellerimiz, vücudumuzun en kirli yerlerinden. Mesela kendimizde virüs rahatsızlığı varsa, bunu başkasına dokunmakla artırıyoruz. Her türlü temastan kaçınmalıyız. Yemek öncesi ve sonrasında, bir yere dokunduğumuzda, alışveriş yaptığımızda ya da evdeki evcil hayvana dokunduğumuzda ellerimizi yıkamamız şart. En az 1,5 metrelik mesafeyi göz önünde tutarak, farklı selamlaşmalar yapılabilir. Bir sosyal temas olmadan bunu yapmakta yarar var."

Hastalığı atlatmış olmanın, yeniden yakalanılmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Yalçın, tedbirlerin her zaman kişi bazlı en üst seviyede tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Uzmanından Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir uyarısı
Uzmanından Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir uyarısı
Uzmanından Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir uyarısı
Uzmanından Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir uyarısı

Akdeniz Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir' uyarısı - Son Dakika


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