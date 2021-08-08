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Uzmanından tercih yapacak öğrencilere '30-40 yıl yapabileceğiniz mesleği seçin' önerisi - Son Dakika

Uzmanından tercih yapacak öğrencilere '30-40 yıl yapabileceğiniz mesleği seçin' önerisi

08.08.2021 11:11
Uzmanından tercih yapacak öğrencilere '30-40 yıl yapabileceğiniz mesleği seçin' önerisi, System.String[]

Üniversite tercihi yapacak olan öğrenci ve ailelerine önerilerde bulunan Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, istediği mesleği yapabilmesi için çocuklarının tercihlerine karışmaması, üstlerinde baskı oluşturmaması gerektiğini söyledi.

Üniversite tercihi yapacak olan öğrenci ve ailelerine önerilerde bulunan Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, istediği mesleği yapabilmesi için çocuklarının tercihlerine karışmaması, üstlerinde baskı oluşturmaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Atsü, Öğrencilere ise "Ne havalı ne de paralı meslekler kalıcıdır. Önemli olan kişinin sevdiği, 30-40 yıl boyunca yapabileceğini düşündüğü mesleği ve bölümü seçmesidir. Sevdiği işi yapan herkes mutlu olur" tavsiyesini verdi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde, tercih yapacak öğrencilerle buluşup konferans veren İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, konferansta öğrencilere yapacakları tercihler için önerilerde bulundu.

Üniversite seçimi yapmanın en önemli kararlardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Atsü, ailelerin de çocuklar kadar heyecanlı olduğunu fakat çocuklarının tercihlerine karışmamaları sadece yönlendirme yapmaları gerektiğini söyledi. Tercih yapacak olan öğrencilerin ömür boyu yapacağı mesleği belirleyeceğini de belirten Prof. Dr. Atsü, "Tercih yaparken alınan puana bakmak da çok önemlidir. Yani hayalci olmamak lazım. Çünkü alınan puana göre de tercihler gerçekleşecek" diye konuştu.

"HAVALI YA DA PARALI MESLEĞE BAKMAYIN"

Türkiye'de genellikle 'havalı ve paralı' görülen meslek grupları olduğunu belirten Prof. Dr. Atsü, "Bence bunların hiçbiri doğru değil. Ne havalı meslekler ne paralı meslekler kalıcıdır. Önemli olan kişinin sevdiği ve 30-40 yıl yapabileceği, inandığı mesleği seçmesidir" dedi.

Prof. Dr. Atsü sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sadece meslek seçimi değil, öğrencinin okuyacağı üniversite de çok önemli. Üniversite seçerken de günümüzde basmakalıp kriterler var. Mesela öğrenciler kampüsleri güzel olsun istiyor. Halbuki sadece birkaç yılını kampüste geçirecekler. Asıl önemli olan alacakları eğitimdir. Bu yüzden öğrenciler, tercih edeceği üniversiteleri ve hocalarını tek tek araştırmalıdır. İyi eğitim verebilecek olan yerleri seçmelidir. Özellikle üniversite hocalarını iyi incelemeli, gidip okulda onlarla görüşmeli, yetkinliklerine bakılmalıdır. Ayrıca gidecekleri bölümlerin dününü bugününü yarınını araştırıp üniversitenin; teorik, pratik ve staj imkanlarını öğrenmeliler."

MESLEK SEÇİMİNDE ÖNEMLİ KRİTER: KABİLİYET

Prof. Dr. Atsü öğrencilere, "Eğer bir mesleğe karşı kabiliyetiniz yoksa bunu yapmanız imkansız. Bu yüzden Kabiliyetiniz olan meslekleri tercih edin. Yoksa hayatınız eziyet haline gelebilir" şeklinde seslendi.

Mesleklerin sanatsal ve genel olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Prof. Dr. Atsü, her meslekte farklı kabiliyet gerektiğini belirterek "Meslekler genel ve sanatsal olarak ikiye ayrılıyor. Mesela el becerisi gerektiren meslekleri kabiliyetiniz yoksa yapamazsınız. Tam bu noktada ısrarcı olmanın bir anlamı yoktur. Yani burada birinci kriter, 'mesleği ne kadar istiyorsunuz', ikincisi ise 'gerçekten bu meslek için kabiliyetiniz var mı' sorularıdır. Bu iki kritere lütfen dikkat edin" uyarısını yaptı.


Uzmanından tercih yapacak öğrencilere '30-40 yıl yapabileceğiniz mesleği seçin' önerisi
Uzmanından tercih yapacak öğrencilere '30-40 yıl yapabileceğiniz mesleği seçin' önerisi
Uzmanından tercih yapacak öğrencilere '30-40 yıl yapabileceğiniz mesleği seçin' önerisi

İstanbul Kent Üniversitesi, Üniversite, İstanbul, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından tercih yapacak öğrencilere '30-40 yıl yapabileceğiniz mesleği seçin' önerisi - Son Dakika


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