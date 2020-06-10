Uzmanından toplu ziyaretler için "Kovid-19" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından toplu ziyaretler için "Kovid-19" uyarısı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yeni normal süreçte gerçekleştirilen toplu ziyaretlere ilişkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Uzmanından toplu ziyaretler için

Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yeni normal süreçte gerçekleştirilen toplu ziyaretlere ilişkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda DÜ Kovid -19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde toplum olarak sosyal mesafe, izolasyon ve hijyen konusunda iyi bir yere varıldığını belirterek, vaka sayısının bundan dolayı kontrol altına alındığını söyledi.

1 Haziran itibarıyla başlayan "yeni normal"in eski normal süreç gibi algılandığına işaret eden Tekin, aşırı sosyalleşme, maske kullanılmaması, sosyal mesafeye uyulmaması gibi sebeplerden Diyarbakır'da vaka sayısında artış olduğunu belirtti.

"Toplu yemekler, taziyeler nedeniyle vaka sayısında ciddi artış oldu"

"Bölgemizde taziye ziyaretleri, mevlit, toplu yemek ve düğün gibi sosyal vecibeler çok fazla ön planda. Toplu yemekler, taziyeler ve düğünlerden dolayı vakalarımızda ciddi bir artış oldu. Bu tür durumlar bu hastalığın bulaşmasında ciddi bir kaynak oluşturuyor." diyen Tekin, kurallara uyulmaması takdirde bu sayının sürekli artacağını ifade etti.

Tekin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu tür geleneksel ziyaretler, örf ve adetler nedeniyle zaman zaman kuralların göz ardı edildiğine dikkati çekerek bunun da vaka sayılarında artışa neden olduğunu aktardı.

Normalleşmeyle geçmişte yapılmayan, ertelenen toplu ziyaretlerin bu süreçte yapılmaya başlandığını anlatan Tekin, "Mevlit yemekleri, düğünler ve taziyeler kurulmaya başlandı. Bir pozitif vaka kalabalık bir ortama girdiği zaman toplumdaki herkes ciddi bir risk altında olabiliyor." dedi.

"Yeni normalleşmeye dikkat etmezsek eski sıkıntıları yaşayabiliriz"

Tekin, hava sıcaklığının da artması ile bu süreçte insanların köylere akın ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Köye gidildiğinde, 'Açık alan, bir şey olmaz' gibi bir düşünce ile maske kullanılmadı, sosyal mesafeye uyulmadı. Toplu olarak bir araya gelmeler, yemekler ve görüşmeler olunca köylerde de vaka sayılarımız artmaya başladı. Halkımızdan şunu istiyoruz; lütfen bu normalleşmeyi eski normalleşme olarak algılamasınlar. Yeni normalleşmede sosyal mesafe, maske ve el hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar bizim için olmazsa olmazımız. Yeni normalleşmeye dikkat etmezsek eski sıkıntıları yaşayabiliriz ve izolasyon ile sokağa çıkma yasakları gündeme gelebilir."

Bölgede yaygın olan kahvehane alışkanlığının da salgının yayılmasına neden olabileceğini ifade eden Tekin, kahvehanelere giderek saatlerce oturanlar olduğunu kaydetti. "Bu süreçte köylere maskesiz gidilmemeli, sosyal mesafeye dikkat edilmeli." ifadesini kullanan Tekin, şehirde kurallara nasıl dikkat ediliyorsa köyde de aynı şekilde dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Tekin, köyde bir pozitif vaka çıkmasının köyün karantina altına alınması anlamına gelebileceğini anlatarak "Toplu görüşmeler yapılacaksa açık alanda, sosyal mesafeye dikkat ederek, maske takılarak yapılması gerekiyor. Bölgemizde çok fazla kahvehane var. Bu kahvehaneler çoğu zaman kalabalık oluyor, bir masada dört kişi oturabiliyor. Açık alanda sosyal mesafeye dikkat edilerek oturulup, çay içilebilir, sohbet edilebilir." ifadelerini kullandı.

Bayramdan sonra vaka sayılarında bir artış olduğuna işaret eden Tekin, nedeninin ise vatandaşların bayramdan sonra yeterince önlem almaması olduğunu aktardı.

Yeni normal süreçte dikkat edilip, tedbirlere uyulmaya devam edilseydi şu anki vaka sayısının onda birinin görülebileceğini bildiren Tekin, "Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde vaka sayımız çok fazla artmazsa normalleşmemiz daha fazla hızlanacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da vaka sayılarının artmasına rağmen yoğun bakım hasta sayısında artış olmadığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu virüs mevsimsel grip gibi özellikle daha ağır seyrediyor ve daha sık görülüyor. Bu süreçte yoğun bakım sayılarındaki artışın olmamasının nedeni kış ayında yaşlılarımız daha fazla hastalığı geçirdi. Bu süreçte özellikle kronik hastalığı olanlar ile yaşlılarımız halen evde kalmaya ve maske kullanmaya dikkat ediyor. Şu an bu hastalığı daha çok gençlerde görüyoruz. Genç yaşta daha çok gördüğümüz için yoğun bakım hasta sayımız azaldı. Özellikle yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar bu süreçte dışarı çıkacaklarsa mutlaka maske kullansınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler ve ihtiyaç dışında dışarı çıkmasınlar."

Dicle Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından toplu ziyaretler için 'Kovid-19' uyarısı - Son Dakika

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