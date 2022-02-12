Uzmanından üniversite sınavında barajın kaldırılmasına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

2022 YKS başvurularının başlaması ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite sınavına girecek öğrencilerle ilgili yeni kararlar alındı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun üniversite sınavında barajın kaldırılması ve alınan yeni kararlar ile ilgili öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Kuzgun, "2022 YKS ile birlikte uygulamaya başlanacak baraj puan sınırının olmayışı artık daha fazla adayın üniversitelere yerleşmesine imkan vererek mezuna kalan öğrenci sayısını azaltacaktır" dedi.

Üniversite giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanları kaldırıldı. Ön lisans bölümleri için uygulanan 150 lisans bölümlerinde uygulanan 180 baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır. 2022 yılından itibaren ilgili puan türlerinden sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar sınav puanlarına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanları ile puan üstünlüğüne göre yerleştirmeye tabii tutulacaklar.

TYT SINAV SÜRESİNDE ARTIŞ

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 Yükseköğretim kurumları sınavında temel yeterlilik sınavının süresi 30 dakika artırıldı. 135 dakika olan sınav süresi 2022 YKS'de 165 dakikaya çıkarılmış oldu.

TYT- AYT PUANLARI NE ŞEKİLDE HESAPLANACAK?

Puan hesaplanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Kuzgun, "TYT sınav puanının hesaplanması için sınava giren adayın TYT Türkçe veya Matematik testinden 0.5 veya daha fazla net yapması şartı devam edecektir. TYT puanı olmayan adaylar AYT sınavlarına girseler dahi EA, SAY, SÖZ, DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, EA, SÖZ; DİL puanlarının hesaplanması için ise adayın ilgili puan türlerinden en az 0,5 net yapması uygulaması devam edecektir" dedi.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN BELİRLENECEK

Özel yetenek sınavlarına ilişkin bilgiler aktaran Kuzgun, "Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvurabilmek için ilgili adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. İlgili bölüme yetenek sınavı başvuru şartları ise üniversitelerin kararında olup, taban puan şartı olup olmayacağı olacaksa minimum puanı ne olacağı basın yayın organları ile üniversite tarafından aday öğrencilere duyurulacaktır" diye konuştu.

BÖLÜMLERDEKİ BAŞARI SIRASI ŞARTI DEVAM EDİYOR

Bölümlerdeki başarı sırası şartının devam ettiğini ifade eden Kuzgun, "Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik alanlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sıralaması şartı aynı şekilde uygulanmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

2021 TYT'DE ALINAN 200 VE ÜZERİNİN KULLANIMI

Kuzgun, "2021 TYT sınavında 200 puan ve üzerinde alan aday öğrenciler 2022 YKS'de puanlarının dönüştürülmesi ile 2021 puanlarını kullanabileceklerdir. Fakat 2022 yılı TYT puanı bir sonraki yıl kullanılmayacaktır. 2022 yılı itibari ile uygulamaya son verilmiştir" dedi.

YKS 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI

"2022 YKS klavuzunun yayınlanması ile sınava girecek aday öğrenciler için YKS başvuruları 11 Şubat- 7 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir" diyen Kuzgun, "Adayların başvuru işlemlerinin ardından ilgili bankalara sınav ücretini yatırmayı unutmamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

YKS 2022'YE GİRECEK ÖĞRENCİLER SÜREÇTEN NASIL ETKİLENECEK?

"Baraj puanlarının kalkması konusunda alınan karar, her yıl az puanla da olsa barajı geçemeyip üniversite hayaline ulaşamayan adayların sayılarının azalmasını sağlayacaktır" diyen Kuzgun şu açıklamalarda bulundu:

"Bu durum tercih yapma hakkı kazanamama durumunu ortadan kaldıracağı için önümüzdeki yıl tekrar sınava girmek zorunda kalacak öğrenci sayısının azalmasını da sağlayacaktır. 2022 YKS ile birlikte uygulamaya başlanacak baraj puan sınırının olmayışı artık daha fazla adayın üniversitelere yerleşmesine imkan vererek mezuna kalan öğrenci sayısını azaltacaktır. Sınav süresinin yaklaşık 30 dakika artması sınava girecek adaylar açısından olumlu bir durum iken bu avantajın onları deneme sınavı çözerken rehavete kapılmadan yaklaşık 150 dakika gibi bir süreye kendilerini ayarlamayı sonrasında kalacak zamanı kontrol ve sakin kalmaya ayarlamalarını rehberlik uzmanları olarak tavsiye etmekteyiz. Üniversite sınavına girecek adayların 2022 TYT'ye kadar ki süreçte 1 soruya yaklaşık 1 dakika 12 saniye süreleri olurken sınav süresinin artırılarak 165 dakikalık yeni sınav süresi ile 1 soruya karşı yaklaşık 1 buçuk dakikaya yükselmiştir. TYT 2022'e girecek adayların bu süre artışını rehavete kapılmadan motivasyonlarını düşürmeden en iyi şekilde değerlendirerek kendilerine avantaj elde edecek şekilde strateji belirleyerek zaman yönetimi uygulamaları gerektiğini önemle hatırlatmak istemekteyiz.

"AYT-TYT puan hesaplama sisteminde bir değişikliğin olmadığı 2022 Yeni YKS sisteminde adayların tercih yapabilmeleri için TYT 120 sorudan 0.5 net, AYT'de ise kendi alanlarından gelecek 80 sorudan en az yine 0.5 net çıkarmaları gerekmektedir" diyen Kuzgun şu bilgileri de verdi:

"Özel yetenek sınavları ile ilgili alınacak taban puan uygulamalarında ise kararı üniversite yönetimlerine bırakan yeni uygulama ile her üniversite kendi bünyesindeki yetenek sınavı başvuru taban puanını kendisi belirleyeceği için devlet üniversitelerinde taban puanların yüksek tutulması, vakıf üniversitelerinde ise daha makul seviyelerde olacağı düşüncesindeyiz.

"Baraj puanlarının kaldırılması, sınav sürelerinin uzatılması, yetenek sınavlarında inisiyatifin üniversitelere bırakılması gibi bakıldığında üniversite adaylarına avantaj sağlayacak bir çok yeniliğin geldiğini gördüğümüz süreçte adayların dikkat etmesi gereken hususları da unutmamak gerekir tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik gibi sıralama şartı olan bölümlerde hiçbir değişikliğe gidilmemesi bu bölümleri okumak isteyenlerin yine yüksek puanlar almaları gerektiğini de göstermektedir."