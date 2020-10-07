Uzmanından uyarı: Aile içi şiddet bulaşıcıdır - Son Dakika

AİLE içinde şiddet gören çocukların ilerleyen yaşantılarında aynı şiddeti bir başkasına uygulayabileceğini ifade eden uzmanlar, uyardı. Şiddete maruz kalan çocukların şiddete karşı sessizleştiğini dile getiren Psikolog İrem Güngör, "Aile içi şiddet bulaşıcıdır. Devamı mutlaka gelir. Çocuk, aileden gördüğü şiddeti kendinde uygulama eğiliminde bulunuyor ya da şiddete maruz kalacak ortamlarda kendini rahat hissetmeye başlıyor" dedi.

Aile içinde şiddet gören çocukların ilerleyen yaşantılarında aynı şiddeti bir başkasına uygulayabileceğini ifade eden uzmanlar, tehlikeye dikkat çekti. Psikolog İrem Güngör ise, aile içi şiddeti bulaşıcı bir hastalığa benzeterek, "Devamı mutlaka gelir. Çocuk, aileden gördüğü şiddeti kendinde uygulama eğiliminde bulunuyor ya da şiddete maruz kalacak ortamlarda kendini rahat hissetmeye başlıyor. Şiddetin devamını sağlayacak aksiyonlar almaya başlıyor. Şiddet ortamında olan ve şiddete maruz olan duygusal yoksunlukları çok fazla oluyor. Aile içinde bir şiddet olduğunda çocukların duygusal ihtiyaçları karşılanmamış oluyor. Dolayısıyla öfke onların tanıştıkları tek duygu oluyor. Bunu mutlaka ilerleyen dönemlerde kendilerini ifade etmek için kullandıkları tek yöntem olarak seçiyorlar. Öfke de beraberinde şiddeti getiriyor. Öfke, yetersizlik, başarısızlık birçok negatif duygunun yansıması bir davranış olarak ortaya çıkabilir. Özellikle kız çocuklarında bu şiddet dönüşümü yapıyor. Orda da kendi çocuklarını yapılmış bir şiddet oluyor veya şiddet gördüğü başka bir kişiyle evlenebiliyorlar" dedi.SENARYOYLA ŞİDDET UYGULUYOR

Güngör, şiddetin devamının geleceğini ifade ederek, bu durumda çocuğun hastalanabileceğini söyledi. Güngör, "Bizim 'ondak disvordir' dediğimiz bir hastalık da var. Çocuk genetik faktörlerin sayesinde önceden hazırladığı şiddeti gerçekleştirebiliyor. Bir senaryo oluşturuyor. Çocuğun zarar algısı olmadığı için yapabilecekleri hiçbir sınırı olmuyor. Bu parayı yakmak da olabilir, uyurken de gözüne zarar vermek de olabilir. veya uyurken kardeşinin gözüne zarar vermek de olabilir. Bu yaşanan aile içi şiddetten kaynaklanıyor" diye konuştu.