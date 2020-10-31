Uzmanından uyarı; anne sütü varken mamayı tercih etmeyin - Son Dakika

Uzmanından uyarı; anne sütü varken mamayı tercih etmeyin

31.10.2020 11:23
Uzmanından uyarı; anne sütü varken mamayı tercih etmeyin, System.String[]

ANNE sütünün yeni doğan döneminde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, "Anne sütü varken dışarıda satılan hazır gıda ve mamalar tercih edilmemeli" dedi.

ANNE sütünün yeni doğan döneminde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, "Anne sütü varken dışarıda satılan hazır gıda ve mamalar tercih edilmemeli" dedi. Kapıcıoğlu, annenin sütünü artırmak ya da korumak adına günlük en az bin 800 kalorilik bir beslenme planı oluşturması ve diyet yapmaması uyarısında bulundu.

Bebeğin en temel ihtiyacı, sıcacık anne kucağı ve anne sütü. Zeka gelişiminden bağışıklığa kadar bebeği pek çok konuda geliştiren bu altın sütün, en az 6 ay boyunca bebeğe verilmesi gerekiyor. Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, anne sütünün bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

BEBEĞİN SU İHTİYACINI DA KARŞILAR

İlk 6 ay boyunca anne sütünün içerisinde bulunan su miktarının bile bebek için yeterli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, "Anne sütü yeni doğan döneminde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan karbonhidrat ve proteini dengeleyen yüzde yüz beslenme sağlayan bir altın süttür. Biz bebekler için ilk 6 ay sadece anne sütü öneriyoruz. Daha sonraki dönemlerde 2 yaşına kadar ek gıda takviyeli anne sütünü bebek beslenmesine alınması gerektiğini düşünüyoruz. İlk 6 ay boyunca anne sütünün içerisinde bulunan su miktarı yeterli olacak. Anne sütünün büyük bir kısmını su oluşturur. Onun dışında laktoz birtakım bağışıklık sistemi elementleri, kalorisi, proteini, karbonhidratı hepsi dengeli olduğundan bebeğin yüzde yüz bütün ihtiyacını sağlayan bir süttür anne sütü. Bu nedenle bebeğin su ihtiyacı da yoktur." dedi.

"MAMA ALMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN"

Anne sütü varken dışarıda satılan hazır gıda ve mamaların tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Kapıcıoğlu, "Piyasa bu konuda çok zengin ancak bilgi kirliliği hakim. Ama biz hiçbir zaman annelerin bu yöne yönelmesini istemiyoruz. Sadece anne sütüyle devam etmelerini istiyoruz. Çünkü anne sütü her zaman sıcaktır, temizdir, kullanımı kolaydır, ucuzdur. Keseden bir şey çıkmaz maliyeti ise yok denecek kadar düşüktür. Dolayısıyla mamadan ziyade annelerimizi bebeğe anne sütü verme konusunda biz çocuk hekimlerine çok görev düşmektedir" diye konuştu.

HANGİ HASTALIKLARDAN KORUYOR?

Anne sütüyle beslenen bebeklerin birçok hastalıktan korunduğunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu şöyle devam etti:

"Hem alt solunum yolu hem kulak enfeksiyonları açısından korur. Bebek sindirim sistemi hastalıkları açısından kronik mide bağırsak sistemi hastalıkları yönünden korunur. O nedenle altın süt adını veriyorum. Ayrıca anne sütünün içerisinde bağışıklığı güçlendiren birtakım enzimler amino asitler sayesinde sadece sistem sağlığı değil aynı zamanda göz, kulak, cilt sağlığı açısından da koruyucu ve tedavi edicidir."

"GÜNLÜK EN AZ 1800 KALORİ ALMALI"

Annelerin bazı durumlarda ise bebeklerini emziremediklerini belirten Kapıcıoğlu, "Hepatit C ile birlikte HIV enfeksiyonu, annenin psikolojik stresleri ya da meme başı sorunları nedeniyle annenin süt veremediği durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda biz annelerin çocuk hekimlerine danışmadan eczane ya da marketlerden hazır gıda almalarını önermiyoruz. Önce hekimlerine danışıp onların önerisi tavsiyesinde bir ürün tercih etmeliler. Sütü artırmak için ise annenin sıvı alımını artırması lazım. Diyetten vazgeçip günlük bin 800 kalori almalıdır. Ancak bu sayede anne sütünün devamlılığı sağlanır." şeklinde konuştu.


Uzmanından uyarı; anne sütü varken mamayı tercih etmeyin
Uzmanından uyarı; anne sütü varken mamayı tercih etmeyin
Uzmanından uyarı; anne sütü varken mamayı tercih etmeyin

Çocuk Sağlığı, Bebek, Çocuk, Anne, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı; anne sütü varken mamayı tercih etmeyin - Son Dakika


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