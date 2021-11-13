Uzmanından uyarı: "Ara tatil istediğini yapabilme serbestliği değildir" - Son Dakika

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, ara tatilin kısa bir tazelenme, dinlenme, kendine güven kazanma, değerli olduğunu hissetme süreci olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir" dedi.

Ebeveynlere ara tatil önerilerinde bulunan Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, "Ara tatili kısa bir tazelenme, dinlenme, kendine güven kazanma, değerli olduğunu hissetme süreci olarak görmek gerekir. Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir. Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Tatil sonrası okula dönüleceği için yatma saati muhakkak kontrol altında olmalıdır. Yaşına uygun programlar önceden seçilip düzenlenebilir. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu kısa tatil süreci planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir. Doğa gezileri, müze ziyaretleri, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem çocukların ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir" diye konuştu.

"Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar verilmeli"

Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, çocuklara sorumluluklar verilmesi gerektiğinden bahsederek, "Çocuğa yaşına uygun ev içi sorumluluklar vermek hem çocuğun kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir. Okumayı eğlenceli hale getirmek için ailece aynı kitabı okumak, kitap hakkında konuşmak, sonunu tahmin etmeye çalışmak uygun olacak, çocukların okuma alışkanlığı kazanması için önemli bir adım olacaktır. Kart oyunları, kutu oyunları, aile oyunları ile rekabet duygusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir" şeklinde konuştu.