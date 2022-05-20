Uzmanından uyarı: "Bezelye tanesi kadar macun yeterli" - Son Dakika
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Uzmanından uyarı: "Bezelye tanesi kadar macun yeterli"

20.05.2022 12:07
Uzmanından uyarı: "Bezelye tanesi kadar macun yeterli"

Çocuk Diş Hekimi Yeşim Sağır, "Diş macunu fırçaya boylu boyunca sürülmemelidir.

Çocuk Diş Hekimi Yeşim Sağır, "Diş macunu fırçaya boylu boyunca sürülmemelidir. Bezelye tanesi kadar macun yeterli olmaktadır" dedi.

Samsun'da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Yeşim Sağır, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile Atakum İncesu İlkokulu öğrencileri ile bulaşarak ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Atakum İncesu İlkokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda bilgiler aktaran Çocuk Uzm. Dt. Yeşim Sağır, "Çene kavsinde süt dişlerinin hemen altında kalıcı dişlerimiz bulunmaktadır. Süt dişleri kalıcı dişler için birer rehber görevi görür. Dolayısıyla süt dişlerimiz ne kadar sağlıklıysa kalıcı dişlerimiz de o kadar sağlıklı olur. Ağız içinde bir tane bile çürük diş bulunması, çürük yapıcı mikroorganizmaların baskın hale gelmesine neden olur. Bu durum diğer dişlerimiz için de risk faktörüdür. Diş macunu fırçaya boylu boyunca sürülmemelidir. Bezelye tanesi kadar macun yeterli olmaktadır. Macun sürüldükten sonra fırça ıslatılmamalıdır. Dişlerimizin çürüğe karşı direncini artırmak için kullanılacak macunun florür içerikli olmasına dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ HALE GETİRMEK İÇİN ELEKTRİKLİ DIŞ FIRÇASI KULLANILABİLİR"

Doğru diş fırçalamanın dişe doğru süpürme hareketi şeklinde olması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dt. Sağır, "Her bir dişe diş fırçası 7-8 defa temas etmelidir. Diş fırçalama biri sabah, diğeri akşam yatmadan önce olmak üzere günde en az 2 defa ve en az 2 dakika olmalıdır. Diş fırçalamayı çocuklar için eğlenceli hale getirmek amacı ile elektrikli diş fırçası kullanılabilir. Çocukların ince motor fonksiyonları 7-8 yaşlarına kadar gelişme aşamasında olduğu için fırçalama mutlaka ebeveyn eşliğinde olmalı, fırçalanmayan diş yüzeyleri ebeveyn eşliğinde tekrar fırçalanmalıdır" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Diş Hekimi, Samsun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanından uyarı: 'Bezelye tanesi kadar macun yeterli' - Son Dakika


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