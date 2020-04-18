Uzmanından uyarı: Bu dönemde meyve tüketirken dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanından uyarı: Bu dönemde meyve tüketirken dikkat - Son Dakika

Uzmanından uyarı: Bu dönemde meyve tüketirken dikkat

6 saat önce

Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, bugünlerde bağışıklığını güçlendirmek için çok sayıda meyve tüketen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, bağışıklı ekstra güçlendirmek için ekstra meyve tüketiminin yağlanmaya sebebiyet vererek vücudun daha çok yorulmasına neden...

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Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, bugünlerde bağışıklığını güçlendirmek için çok sayıda meyve tüketen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, bağışıklı ekstra güçlendirmek için ekstra meyve tüketiminin yağlanmaya sebebiyet vererek vücudun daha çok yorulmasına neden olacağını belirtti.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde uykunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyeni Tuğçe Daloğlu, günde 7-8 saatlik uykunun önemli olduğunu ifade etti. Geç yatıp geç kalkılmamasına da dikkat çeken Daloğlu, ayrıca günde 2,5 litre su tüketilmesi çağrısında bulundu.

"ET ÜRÜNLERİNİN YANI SIRA NOHUT VE YEŞİL MERCİMEK TÜKETİN"

Sebze ve meyvelerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli rol oynadığını vurgulayan Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyeni Tuğçe Daloğlu, yumurta tüketiminin de faydalı olduğunu belirtti. Et ürünlerinin yanı sıra nohut ve yeşil mercimeğin tüketiminin de çok önemli olduğunun altını çizen Daloğlu, "sebze ve meyveler vücuda giren virüslerle savaşmak için önemlidir" açıklamasında bulundu.

"FAZLA MEYVE TÜKETMEYE VEYA MEYVELERİN SUYUNU SIKMAYA GEREK YOK"

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için günde 10-20 adet portakal yemeğe veya meyvelerin suyunu sıkmaya gerek olmadığını ifade eden Daloğlu, her gün 2 adet meyve tüketiminin bağışıklığı güçlü tutacağını belirtti. Bu süreçte bağışıklığı ekstra güçlendirmek için ekstra meyve tüketiminin yağlanmaya sebebiyet vereceğini vurgulayan Daloğlu, vücudun daha çok yorulacağını söyledi.

"DÜŞÜK KALORİLİ YA DA ÇOK YÜKSEK KALORİLİ BESLENMEK BAĞIŞIKLIĞA ZARAR VERİR"

Şeker ve şekerli gıdalardan uzak durulması çağrısında da bulunan Daloğlu, "Bağışıklığın savaşması gereken hali hazırda virüsler olabilirken, bağışıklığımız ekstra bunlarla savaşmak zorunda kalmasın. Düşük kalorili ya da çok yüksek kalorili beslenmek bunlar bağışıklığa zarar verir" dedi.

(Şener Urfa/İHA)

Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:55 Kaynak: İHA

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