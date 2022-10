Uzmanından uyarı: Çip işlemi için son tarihin 31 Aralık

ANKARA - Türkiye'de evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatan Uzman Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acer, hayvan sahiplerini uyararak çip işlemi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi.

Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor.

Tüm kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanların kayıt altına alınması ile olası olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun gereği para cezası uygulanacak.

"Çip sistemi hiçbir zararı olmayan bir uygulamadır"

Çip sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uzman Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acer, "Çip sistemi, aynı bizim TC kimlik numaramız gibi 15 haneden oluşan, radyo frekans mekanizmasıyla çalışan, hayvanlarımızın deri altına özellikle kedi, köpek ve gelinciklerde yapılan hiçbir zararı olmayan bir uygulamadır. Mikroçip deyince bazen insanlar yanlış algılayabiliyor. Uyduyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Sadece okuyucu sistemden sırt bölgesinde kontrol edildiğinde fark edilebilir. Bunun dışında tarım bakanlığının PETVET diye bir sistemi var. Aynı şekilde bir ev hayvan pasaportu uyguluyoruz. Hayvan sahibinin bilgileri, adresi, telefon numarası gibi bilgilerini işliyoruz. Dostumuz kaybolduğu zaman en yakın veteriner kliniğine götürüldüğünde sahip teşhisi çok kolay yapılabiliyor. Sistem bu şekilde" ifadelerini kullandı.

"2023 itibariyle bir idari para cezası uygulaması var"

Para cezası hakkında hayvan sahiplerini uyaran Aslıhan Merve Acer, "31 Aralık 2022 son tarih. Yaptırmayan hayvan sahipleri adına için 2023 itibariyle bir idari para cezası uygulaması var. Hayvanların kimliklendirilmesi çok önemli. Sokak hayvanları sorunu için olmasının yanında bir canlı sınıfında olmaları ve artık bir birey olarak kabul edilmeleri açısından çok önemli. Kimliksiz bir insan gibi düşünürsek nerede olduğu belli değil, yasal hakları belli değil, sağlık hizmeti alabileceği belli değil. Ama bu sistem ile hayvan sahibi, geçmiş bilgileri, tedavileri sisteme kaydedilecek ve Türkiye geneli bir entegrasyon sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

"Ev hayvanı pasaportu ile Türkiye'nin her yerine taşınabilir"

Kara yollu, deniz yollu, hava yolu taşımacılığında, hayvanları evcil hayvan pasaportu düzenlenmemiş şekilde taşımanın yasak olduğuna dikkati çeken Acer, "Düzenlenen ev hayvanı pasaportu ile birlikte seyahate uygundur ibaresi ile Türkiye'nin her yerine taşınabilir. Aynı şekilde gerekli konsolosluk işlemleri uygulandıktan sonra her ülkenin belirteçleri ve gerekli testler yapıldıktan sonra yurt dışı seyahati için değerli bir belgedir. Tıpkı bizim şahsi pasaportlarımız gibi. Aynı şekilde hayvan sahibinin bilgileri, hayvanın aşı bilgileri, hayvanın geçirdiği rahatsızlıklar, tedavi prosedür sistemden kayıt ediliyor böylece Türkiye'nin her yerindeki sistemlerden görülebilir ve kolaylıkla ulaşılabilir. PETVEY sistemindeki çip kaydıyla sistemde kullanılan reçete bilgilerine ulaşılabilir ve hayvanın çip koduyla çok daha pratikleşebilir. Hayvanın önceden geldiği klinik ile ilgili bir ön bilgi yoksa ulaşım zorluğu çekilebilir. Çip ile Türkiye'nin her yerinden bu bilgilere ulaşılabilir" diye konuştu.