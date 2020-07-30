Uzmanından uyarı: Eti çok parçalayarak yemek bakteri üretir - Son Dakika

Uzmanından uyarı: Eti çok parçalayarak yemek bakteri üretir

Kurban etinin mümkün olduğunca kavurma şeklinde tüketilmesi gerektiğini dikkat çeken Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof.Dr.Oğuz Özyaral, "En doğru pişirme şekli etin kendi yağıyla kavrulmasıdır.

Uzmanından uyarı: Eti çok parçalayarak yemek bakteri üretir, System.String[]
Kurban etinin mümkün olduğunca kavurma şeklinde tüketilmesi gerektiğini dikkat çeken Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof.Dr.Oğuz Özyaral, "En doğru pişirme şekli etin kendi yağıyla kavrulmasıdır.Eti çok parçaya bölmek yüzeysel kirlemeye neden olur. Bu da bakteri kirliliğini artırır. Kesimle birlikte etin kanının çıkması için buzlu suya koyabilirsiniz." dedi.

Özellikle bu yıl Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğine değinen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof.Dr.Oğuz Özyaral, kurban etinin nasıl muhafaza edilmesi ve nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulundu.

"MESAFENİZİ MUTLAKA KORUYUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da önemle altın çizdiği gibi "Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini" söyleyen Özyaral sözlerine şöyle devam etti: "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonucunda ülkemizde vaka sayıları aynı seyirde devam etmektedir. Kurban Bayramı'nda ülkece çok daha fazla titiz davranmamız gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, kronik hastalığı olanların, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla dikkat etmeliyiz."

"KURBAN ETİNİ DİNLENDİRMEDEN YEMEYİN!"

Kesilen kurbanların doğru tüketilmesi ile ilgili önemli bilgi veren Prof. Dr. Oğuz Özyaral şunlara dikkat çekti; "Alışıldığı üzere kurban kesilir kesilmez o günkü yemeğe yetiştirilmeye çalışılır. Ancak kurban kesilir kesilmez et tüketilmemelidir. Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az bir saat kadar asılı tutulması veya buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Böylece hem et dinlenir, damarlardaki pıhtı birikimine neden olacak kan dışarı atılmış olur hem de kasılan et gevşer, kendini salar ve sertliği gider. Eğer etinizi buzdolabınıza kaldıracaksanız o zaman tek kullanımlık porsiyonlar halinde poşetlemelisiniz. Uzun süreli derin dondurucuya konulacak parçalar tek kullanımlık büyüklükte olmak zorundadır. Asla çözünen et ikinciye dondurulmaz. Havanın sıcak olduğunu unutmayın. Poşet içinde hava almadan birkaç saat bekleyen et bile bozulabilir."

"ETİ ÇOK PARÇALAYARAK YEMEK BAKTERİ ÜRETİR"

Özyaral, "Eti çok parçaya bölmek yüzeysel kirlemeye neden olur. Bu da bakteri kirliliğini artırır. Kesimle birlikte etin kanının çıkması için buzlu suya koyabilirsiniz. Eti kesip parçaladıktan sonra mutlaka temiz kaplara alınmalıdır. Ayrıca ete dokunma, etle temas bakteri üremesine uygun zemin oluşturur. Dolayısıyla etin her parçalanışı yani küçülmesiyle üzerine bulaşan kirlilik artar. Dışarıda et çok kısa süre kalmalı derhal dağıtacak yerlere ulaştırılmalıdır." dedi

"KURBAN ETİ KAVURMA ŞEKLİNDE YENMELİ"

Kurban etinin mümkün olduğunca kavurma şeklinde tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Özyaral sözlerine şöyle devam etti; "En doğru pişirme şekli etin kendi yağıyla kavrulmasıdır. İsteğe bağlı olarak soğan, biber, domates gibi sebzeler eklenerek sotelenebilir. Etin yanında bulgur, ayran, şalgam ya da salata ile servis edilmesi hazmı kolaylaştırır. Sağlık açısından da daha doğru bir tercihtir. Dinlendirilmeden ızgara şeklinde tüketilmesinin, özellikle az pişmiş olarak yenmesinin de çok doğru olmadığını belirtirim"


- İstanbul
Kurban Bayramı, İstanbul, Rektör, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı: Eti çok parçalayarak yemek bakteri üretir - Son Dakika
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