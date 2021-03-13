Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin - Son Dakika

Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin

13.03.2021 10:49
Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin, System.String[]

11-17 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası ile ilgili Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, fazla tüketilen tuzun sağlığa zararlı olduğunu anlatarak, tuz tüketimini düşürmek için bilgi verdi.

11-17 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası ile ilgili Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, fazla tüketilen tuzun sağlığa zararlı olduğunu anlatarak, tuz tüketimini düşürmek için bilgi verdi.

Balcı, tarih boyunca besinleri daha uzun süre koruyabilmek amacıyla kullanılan tuzun, yiyeceklere lezzet verdiğinin fark edilmesi ile de tüketiminin zamanla yaygınlaştığını belirterek zamanla yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Tuzun, vücudun asit, baz ve elektrolit dengesinin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirten Balcı, "Bu görevi nedeniyle tuzun gerekliliği tartışılmazdır. Fakat günlük alınması gereken miktar konusu önemlidir. Günlük 5 gramdan fazla tuz tüketimi sağlığımız için zararlıdır. Fazla tuz tüketimi hastalık riskini artırır" diye konuştu.

KALP HASTALIKLARI, HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI NEDENİ

Balcı, günlük tuz tüketiminin miktarına dair açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 gramdan fazla tuz tüketiminin başta kalp hastalıkları, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları olmak üzere, diyabet, obezite ve bazı kanser türlerinin görülme olasılığında artış olduğunu bildirmiştir. Önerilen bu miktarın da yemeklere tuz eklemeden, doğal olarak günlük tükettiğimiz yiyeceklerle ve içeceklerle sağlanabilecek bir oran olduğunu söylemiştir."

"TÜRKİYE ORTALAMASI ÇOK YÜKSEK"

Ülkelerin günlük tükettikleri tuz miktarının farklı olduğuna dikkat çeken Balcı, "Avrupa ülkelerinde günde 8-9 gram tuz tüketilirken, yapılan çalışmalarda Türkiye'de günlük tüketilen tuz miktarının 18-19 gram arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu endişe verici miktar ülkemiz insanının sağlığını ciddi oranda etkilemektedir. Fakat, asıl endişe verici nokta ise, toplumun büyük çoğunluğunun bu tehlikenin farkında olmaması ve beslenme şeklinde herhangi bir değişiklikte bulunmamasıdır" ifadelerini kullandı.

"HAZIR, İŞLENMİŞ PAKET ÜRÜNLER KULLANMAYIN"

Fazla tuz tüketiminden kaçınmanın, oluşabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilmek açısından çok önemli olduğunun altını çizen Balcı, "Örneğin hazır, işlenmiş paket ürünler kullanılmamalı, sofrada tuzluk bulundurulmamalı, tuz oranı fazla gıdaların (salça, turşu, sucuk, konserve vb.) tüketimi olabildiğince azaltılmalı, ekmekler 'tuzsuz ekmek' olarak tercih edilmeli, yemeğin tadına dahi bakmadan tuz ekleme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Yemeklere lezzet vermesi amacıyla tuz yerine baharatların kullanımı arttırılmalıdır" dedi.

Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin

Diyetisyen, Türkiye, Balcı, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin - Son Dakika


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