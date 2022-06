Uzmanından uyarı: Kanalda yüzme bilen de bilmeyen de ciddi risk altında

ÇUKUROVA Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Tolga Çelik, havaların ısınmasıyla birlikte kentte kanallarda yaşanan boğulmalara dikkat çekip uyarılarda bulundu. Çelik, "Yüzme bilen de bilmeyen de akıntılı ve debisi her an değişen bu suya girdiğinde ciddi bir risk almaktadır. Derinliği azımsanmayacak derecede olan, akıntılı bu sular yüzmeye uygun değildir. Suda durma becerisi olmayan kişinin kanalda boğulması kaçınılmazdır" dedi.

Kavurucu sıcaklarıyla ünlü Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar ve gençler, sulama kanallarında yüzerek serinlemeye başladı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallara girilmemesi için emniyet güçleri bilinçlendirme çalışması yaparken, Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Tolga Çelik, vatandaşları uyardı. Ölüm tehlikesine dikkat çeken Çelik, serinlemek isteyenlere ücretsiz havuzları önerdi.

AKINTILI VE DEBİSİ HER AN DEĞİŞEBİLEN SULARÇelik, kanalların yapılış amacının Çukurova'nın verimli topraklarını sulamak olduğunu, yapısının yüzmeye elverişli olmadığını söyledi. Yüzme bilenin de kanaldan uzak durması gerektiğini belirten Çelik, "Yüzme bilen de bilmeyen de akıntılı ve debisi her an değişen bu suya girdiğinde ciddi bir risk almaktadır. Derinliği azımsanmayacak derecede olan, akıntılı bu sular yüzmeye uygun değildir. Suda durma becerisi olmayan kişinin kanalda boğulması kaçınılmazdır. Kanalların yapısı gereği güvenli alanları ya da tutacak yerleri yoktur. Eğer biri tehlikeye aldırış etmeden girerse ya da kanala düşmüşse duvarlara yaklaşarak dışarıdan birinin yardımıyla kurtulabilir. Tabii yardım eden kişinin de uzman olması gerekir" dedi. 'YÜZME BİLENLER CESUR DAVRANIP RİSKİ ARTTIRIYOR

Kanallarda sadece yüzme bilmeyenlerin değil, bilenlerin de maruz kaldığını belirten Çelik, araştırmalara göre yüzme bilen birçok kişinin de sulama kanallarında boğulduğunu söyledi. Çelik, "Yani tehlike oldukça büyük. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, belediyelerin ücretsiz yüzme projeleri var. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu projelere katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.