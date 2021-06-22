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Uzmanından uyarı: "Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var" - Son Dakika

Uzmanından uyarı: "Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var"

22.06.2021 17:44

Uzmanından uyarı: "Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var" Cildin yıpranmaması için uzmanından maske kullanımı önerileri Korona virüsle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olan maskelerin yanlış kullanımı cilde zarar veriyor.

Uzmanından uyarı: "Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var"

Cildin yıpranmaması için uzmanından maske kullanımı önerileri

İSTANBUL - Korona virüsle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olan maskelerin yanlış kullanımı cilde zarar veriyor. Güzellik Uzmanı Gülcan Göksu, maskelerin doğru kullanımını ve maske kullanımıyla yıpranmış ciltlere hangi işlemlerin yapılması gerektiğini anlattı.

İlk kez 2019'un aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele bir buçuk yıldır sürüyor. Virüsle mücadele en etkili yöntemlerden biri de maske kullanımı oldu. Ülkemizde de geçen yılın Eylül ayında virüsün yayılımını azaltmak için maske kullanımı tüm yurtta zorunlu hale getirildi. Her ne kadar virüse karşı koruyuculuk sağlasa da maske kullanımı beraberinde yeni sorunları getirdi. Bu sorunlardan biri de gün boyu kapalı halde kalan cildin nefes alamaması ve tahribata uğraması oldu. Maske kullanımıyla birlikte sivilce, akne vb. sorunlar yaşayan kişilerin sayısında artış yaşandı. Hal böyle olunca bu kişiler de soluğu güzellik ve cilt bakım merkezlerinde aldı. Yıllardır Güzellik Uzmanlığı yapan Gülcan Göksu, tüm bu sorunların altında maske kullanımından ziyade maskelerin yanlış şekilde kullanılması olduğunu ifade etti. Göksu, maskelerin yanlış şekilde kullanımının cilde ciddi zararı olduğunu söyleyerek, bu zararın nasıl önleneceğini ve bu sebeple yıpranmış ciltlere hangi işlemlerinin uygulanması gerektiğini anlattı.

Maskenin yanlış kullanımının cilde zararı var

Maskenin yanlış kullanımının cilde zarar verdiğini söyleyen Güzellik Uzmanı Gülcan Göksu, "Pandemi dönemi İnşallah yakında bitecek ve biz de bu maskelerden kurtulacağız. Maskeler kalktıktan sonra maalesef cildimizin altındaki problemler de ortaya çıkacak. Gözlemlerime göre, bir maskeyi günlerce kullanan insanlar var. Bu çok yanlış, cildimize çok ciddi zararlar verir. Maskemizi gün içerisinde birkaç kez değiştirmemiz gerekir, günde bir tane demiyorum, muhakkak birkaç kez değiştirmemiz gerekiyor. Bu dönemde nemlendirici kullanalım. Çünkü cildimiz için nemlendirici çok iyidir. Maskeyi takmadan önce eğer ki yüzümüze nemlendirici uyguladıysak, sürdükten hemen sonra maske kullanmayalım. Bu da cilde zarar verir. Çünkü kapanmış bir cilde tekrar maske takıldığı zaman buharlaşmanın etkisiyle cildin gözenekleri tamamen kapanıyor ve bu da cildin nefes almasını engelliyor. Bu yüzden nemlendiriciyi sürdükten bir saat sonra maske takılmalıdır" dedi.

"Yıkanabilir maskeleri ben pek fazla tavsiye etmiyorum"

Yıkanabilir maskelerin doğru şekilde temizlenmemesi nedeniyle daha ciddi sorunlar ortaya çıkarabileceğini ifade eden Göksu, "Genellikle cerrahi maske kullanıyoruz. Bu maskelerde de çok fazla buharlaşma meydana geliyor. Bu yüzden özellikle bu maskeleri sık sık değiştirelim. Yıkanabilir maskeleri çok kullanıyorlar ama ben pek fazla tavsiye etmiyorum. Bu maskeleri sabun tozuyla yıkamak gerekiyor ama bunu herkes kullanmıyor. Deterjanlar kokulu ve renkli olduğu zaman, özellikle sabun, maskeye deterjan kokusu siniyor. Deterjan da cilde zarar veriyor. Normal hayatta cildimizi, yüzümüzü yıkarken kokulu ve renkli sabunlardan kaçınalım" diye konuştu.

"Cilt bakımının bilen kişilerce yapılması gerekir"

Maskeden yıpranmış, zarar görmüş ciltler için uyguladıkları işlemlerden bahseden Göksu uygulamaların da doğru kişiler ve yöntemlerle yapılması gerektiğini belirterek, "Diyelim ki bu önlemleri alamadık, o zaman ne yapacağız? Eğer cildinize zarar verdiyseniz düzeltmesi de artık bize düşüyor. Böyle bir problem yaşayanlar biz güzellik, cilt bakım uzmanlarına gelebilirler. Bu problemleri, ciltte oluşan tüm tahribatı cilde en uygun maskelerle, gözenekleri en uygun şekilde temizleyeceğimiz ürünler, serumlar ve vakumlarla temizliyoruz. Aynı zamanda dengeliyor, cildin ihtiyacı olan vitaminleri enjekte ediyor ve cilt altındaki problemleri de tedavi edebilmek için LED maske kullanıyoruz. Özellikle bu dönemde cilt bakımını mutlaka öneriyoruz. Cilt bakımının mutlaka yaptırılması gerekiyor ama bilen kişilere yaptırılması lazım. Çünkü yanlış yerde yaptırıldığı ve yanlış ürün kullanıldığı zaman daha büyük problemlere yol açabilir. Cildimiz bizim için en önemli yer, bu yüzden dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanından uyarı: Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var
Uzmanından uyarı: Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var
Uzmanından uyarı: Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var
Uzmanından uyarı: Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Göksu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı: 'Maskeler doğru kullanılmazsa cilde zararı var' - Son Dakika


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