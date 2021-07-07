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Uzmanından uyarı: Sınav sonucunuz önceliğiniz olmasın - Son Dakika

Uzmanından uyarı: Sınav sonucunuz önceliğiniz olmasın

07.07.2021 10:42
Uzmanından uyarı: Sınav sonucunuz önceliğiniz olmasın, System.String[]

Yaklaşık 3 milyon öğrenci 2021 YKS sınavına girdi.

Yaklaşık 3 milyon öğrenci 2021 YKS sınavına girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla yeni heyecan dalgasını tercih süreçlerinde yaşayacak olan adaylar için Uzman Klinik Psikolog Sevgi Umuç süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Psikolog Umuç, "Sınav sonucunuz hiçbir zaman önceliğiniz olmasın" dedi.

Sınava hazırlık döneminin son derece zorlayıcı geçtiğini ifade eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzman Klinik Psikolog Sevgi Umuç, "Süreci sonuna kadar getirebilen tüm adayları tebrik etmek gerekiyor. Sınavları bekledikleri gibi geçsin veya geçmesin şu an ihtiyaçları olan tek şey dinlenmek. Özellikle, sınavdan sonra yaparım deyip de erteledikleri ne varsa onlar için en uygun zaman olabilir. Hele ki sonuçlar açıklanana kadar ki süre onlar için oldukça kıymetli bir zaman. Sonrası malum, emeklerinin karşılığını almak için karar verme sürecini içeren koşuşturma evresi" diye konuştu.

"SINAV DEĞERİNİZİN ÖNCÜSÜ DEĞİLDİR"

YKS sonuçlarının açıklanacağı zaman görülen sonuçların beklenildiği gibi olabileceğini veya olamayabileceğini belirten Psikolog Umuç, "Unutmayın ki alacağınız puan emeğinizin karşılığınızı yansıtacak olsun veya olmasın bu sınavın sizin çalışmanızın karşılığını yansıttığını, değerinizin öncülüğü olmadığını unutmayın. Size ait bir sınav puanına sahip olacaksınız ve artık verdiğiniz emeklerin karşılığını almak için harekete geçme zamanında olacaksınız" açıklamasını yaptı.

Uzman Klinik Psikolog Sevgi Umuş sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşamınızın daha nitelikli, doyurucu geçmesi için meslek seçiminin önemli bir payı vardır. Seçeceğiniz bölümün sizin ilerideki yaşamınızın çok büyük bir bölümünü şekillendireceğini söyleyebilirim. Bölüm tercihinizin kendi ilgi, istek ve yeteneklerinizle uyumlu olmasını dikkate alarak seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bu konuda ailenizden, öğretmenlerinizden de destek alabilirsiniz."

ÜNİVERSİTE SEÇİMİNİZ OKUYACAĞINIZ BÖLÜM KADAR ÖNEMLİ

Üniversite seçiminin de önemine değinen Sevgi Umuç, "Üniversite seçiminiz, okuyacağınız bölümün sizin için ne kadar doyurucu bir hal alacağını, donanımlı meslek insanı olarak yetişmenizi belirlemek açısından bölüm tercihi kadar önemli bir diğer konudur. Üniversite seçimi yaparken bölümünüzün akademik kadrosunu detaylı inceleyebilirsiniz, teorik bilginin yanında araştırma ve uygulama imkanlarına, yurt dışı eğitim olanaklarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal faaliyetlerinin zengin olması da kendinizi birçok alanda geliştirmenize, yetiştirmenize olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Tercih günlerinde üniversitelerin tanıtım günlerine gidilebileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Sevgi Umuç, "Bu günler tüm sorularınızın cevaplarını bulmanın yanı sıra, kampüsü yerinde görme ve gezme imkanı da sunmaktadır. Ayrıca üniversitelerdeki akademisyenlerle bire bir tanışma fırsatı da bulmuş olup aklınızdaki tüm konular ile ilgili detaylı bilgi edinmiş olursunuz" diyerek sözlerini tamamladı.


Uzmanından uyarı: Sınav sonucunuz önceliğiniz olmasın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından uyarı: Sınav sonucunuz önceliğiniz olmasın - Son Dakika


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