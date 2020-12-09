Uzmanından uzun süre ekrana maruz kalan çocuklara rutin göz kontrolü tavsiyesi - Son Dakika

Uzmanından uzun süre ekrana maruz kalan çocuklara rutin göz kontrolü tavsiyesi

09.12.2020 09:59
Uzmanından uzun süre ekrana maruz kalan çocuklara rutin göz kontrolü tavsiyesi, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, çocukların mutlaka rutin göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Gerektiği hallerde gözlük ve ilaç tedavileri düzenlenmelidir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, çocukların mutlaka rutin göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Gerektiği hallerde gözlük ve ilaç tedavileri düzenlenmelidir. Ekran kullanımına yarım saatte bir 10 dakikalık aralar verilmesi ve bu esnada uzağa bakılması gözlerin rahatlatılmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dikkaya, uzaktan eğitimin de hayata geçmesiyle uzun saatler telefon, bilgisayar ve televizyon ekranlarına bakmanın özellikle çocukların gözlerinde rahatsızlık oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Çocukların mutlaka rutin göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini belirten Dikkaya, "Gerektiği hallerde gözlük ve ilaç tedavileri düzenlenmelidir. Ekran kullanımına yarım saatte bir 10 dakikalık aralar verilmesi ve bu esnada uzağa bakılması gözlerin rahatlatılmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Ekran ile göz arası en az 35-40 santimetre olmalı"

Ekran ile göz arasındaki mesafenin 35-40 santimetre olacak şekilde ayarlanması tavsiyesinde bulunan Dikkaya, "Akıllı telefon ve tablet gibi göze daha yakın tutulan cihazlardansa bilgisayar ve televizyon gibi daha uzaktan bakılan cihazlar tercih edilmelidir. Mümkünse özellikle videoların televizyon ile bağlantı kurularak büyük ekrandan ve uzaktan izlenmesi teşvik edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekranı yüz hizasına göre ayarlayın"

Ekran seviyesinin çocuğun yüz hizasına göre ayarlanmasının faydalarına da değinen Dikkaya, ekran hizalamanın, omurga ile ilgili gelişebilecek problemlerden korurken, ekranın göz hizasının hemen altında olmasının göz kapaklarını aşağı yönlendirerek kuruluk şikayetlerine yardımcı olduğunu aktardı.

Dikkaya, ekrana bakma süresinde kısıtlamalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğitim faaliyetleri için ekran kullanımının mecburi olduğu bugünlerde, eğitim dışı faaliyetler için ekran kullanım süresinin 1-2 saatle kısıtlanması ve çocukların mümkün mertebe açık alan aktivitelerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda suni gözyaşı damlalarını kuruluk şikayetleri için önerebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mavi ışık korumalı gözlük tercih edilebilir"

Funda Dikkaya, çocuklarda özellikle uyku düzeninin etkilenmemesi için uyku vaktinden en az 1 saat önce ekran kullanımının kesilmesi gerektiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Elimizde kesin faydasını gösteren veriler olmamakla birlikte ekran karşısında mavi ışık korumalı gözlükler de tercih edilebilir. Ekranı, açık pencerelerden ve aydınlatma araçlarından gelen doğrudan ışığa maruz bırakmayacak şekilde konumlandırmak parlama ve yansımaları önleyerek gözün rahatlamasına yardımcı olur. Ekranın parlaklığının daha rahat bir seviyeye düşürülmesi de faydalı olacaktır."

Üniversite, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından uzun süre ekrana maruz kalan çocuklara rutin göz kontrolü tavsiyesi - Son Dakika


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