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Uzmanından vaka sayısı artan Diyarbakır'da "aşı yaptırın" çağrısı - Son Dakika

Uzmanından vaka sayısı artan Diyarbakır'da "aşı yaptırın" çağrısı

24.07.2021 14:26
Uzmanından vaka sayısı artan Diyarbakır'da

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Eşref Araç, son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Diyarbakır'da vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısında bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Eşref Araç, son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Diyarbakır'da vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili haftalık verilerine göre, Diyarbakır son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer aldı.

Bakanlığın aşı ile ilgili verilerinde ise kent, en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller arasında.

"Şu an aşı ulaşılabilirliği çok yüksek"

Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi de olan Doç. Dr. Araç, AA muhabirine, son dönemde Diyarbakır başta olmak üzere bölgede vaka sayısında artış görüldüğünü söyledi.

Söz konusu artışın aşılanma oranındaki düşüşten kaynaklandığını ifade eden Araç, vaka sayısının artışıyla yatan hasta sayısının da arttığını gördüklerini belirtti.

Araç, şöyle konuştu:

"Önce vaka sayıları artmaya başladı. Daha sonra hastaneye yatışlar ve sonra da yoğun bakımda yatan hasta sayılarımız artmaya başladı. Geçen yıl bu dönemlerde artış yaşanmıştı. Bu yıl da aynı dönemde artış söz konusu. Ancak geçen yıl bu dönemde aşı yoktu. Ancak şu an aşı ulaşılabilirliği çok yüksek. 18 yaş üstü herkes her yerde aşılanabiliyor. Sağlık çalışanları kapı kapı, ev ev dolaşıp aşı kampanyası yapıyor. Birçok alanda aşı yapılabilir seviyeye geldi. Aşıya ulaşım bu kadar kolay, aşının koruyuculuğu bu kadar ortadayken, hala aşılanmayıp vaka sayısında artışa neden olmak hayal kırıklığına uğramamıza neden oluyor."

Enfeksiyonla ilgili hastalıklardan korunmanın temel faktörünün aşılanmak olduğunu, hasta olmadan hastalığa karşı bağışık kazanmak gerektiğini aktaran Araç, "Aşıyı sadece kendi sağlığımız için değil toplumu korumak için de yaptırmamız gerekiyor." dedi.

"Sevdiklerimiz için aşılanmak zorundayız"

"Birimiz korunmuyorsak hiçbirimiz korunmuyoruz demektir." uyarısında bulunan Araç, şöyle devam etti:

"Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Sevdiklerimiz için aşılanmak zorundayız. Ben Kovid-19'u hafif geçirebilirim. Ama benim bulaştıracağım kişiler ağır geçirecek ve ölümlerine neden olacaksa ve bu benim aşılanmamam nedeniyle olduysa vebali benim üzerimedir. Bu hastalığı ortadan kaldırmak için toplumun hepsinin aşılanması gerektiğini bilmeme rağmen aşı olmuyorsam vebali üzerimizedir."

"Bu mutasyonlar var ve devam edecek"

Araç, aşının yan etkilerini düşünenlere şu ana kadar 4 milyar aşı yapıldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"1 milyara yakın insanın aşıları tamamlandı. 4 milyar doz yapılan aşının ölümcül herhangi bir yan etkisi aşıya bağlanmadı. 4 milyar dozun hala güvenilirliğini sorgulamak bilim dışı bir durum. Dünyada 192 milyon kişi Kovid oldu. 4 milyona yakın insan öldü. 4 milyar doz aşı yapıyorsunuz. Hiçbir ölü vakası yok. Kovid-19'un ölümcül olduğu hala görülmüyor mu? Aşılanmasak, aşılanmaya bağlı toplumsal bağışıklık sağlayamazsak önümüzdeki dönemlerde bu ölümler çok artabilecek. Belki alfabedeki tüm harflerden yeni varyantlar oluşacak. Bu mutasyonlar var ve devam edecek. O nedenle aşı çok önemli. Aşıyı yapmamızın en büyük sebebi kendi sağlığımızla beraber toplumun sağlığını da koruyabilmek ve toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek. Birimiz aşı olmasak dahi bağışıklık tam olarak sağlanamayacak. 18 yaşından büyük herkese sesleniyorum; lütfen aşımızı olalım. Hem kendi sağlımız hem de sevdiklerimizi korumak için aşı olmayı şiddetle tavsiye ediyorum."

Yaz aylarında kısıtlamaların da azalması ile sosyal ilişkilerin, cenaze, düğün, eğlence gibi kalabalık ortamlarda bulunmanın arttığına dikkati çeken Araç, herkesin kendi kısıtlamasını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Kalabalık yerlerde mesafe ve maske ile korunma önerisinde bulunan Araç, son dönemde maske takmanın da azaldığını dile getirdi.

"Kovid bitmedi"

"İnsanlar salgının bittiğini sandı. Süreç çok uzadı, insanlarda bıkkınlık oluştu. Bu yüzden bu korunmayı kendileri kestiler. Ancak Kovid bitmedi. Hatta yeniden pik yapmak üzere bir artış var. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım." ifadelerini kullanan Araç, kalabalık ortamlarda çift maske takılmasını tavsiye etti.

Araç, "Şu an yatan hastaların yüzde 90'ı aşısız olanlar. Yakın dönemde aşı olanlarda yatan hasta sayısı çok az. Bunlarda da yoğun bakıma veya ölüme neden olmayacak şekilde hafif seyrediyor. Ciddi seyredenlerin hepsi yoğun bakımda takip gerektiriyor. Aşı olsak dahi belli bir süre geçtikten sonra yeniden Kovid olma ihtimalimiz var. Yüzde 100 olmayacağız diye bir durum yok. Aşı olduğumuzda Kovid geçirmemiz halinde çok hafif, hastaneye yatış gerektirmeyecek şekilde bir sürecimiz olacak. Aşılanma elimizde bulunan tek ve en önemli silah. Lütfen herkes aşı olsun." şeklinde konuştu.

Uzmanından vaka sayısı artan Diyarbakır'da aşı yaptırın çağrısı
Uzmanından vaka sayısı artan Diyarbakır'da aşı yaptırın çağrısı
Uzmanından vaka sayısı artan Diyarbakır'da aşı yaptırın çağrısı
Uzmanından vaka sayısı artan Diyarbakır'da aşı yaptırın çağrısı

COVIRAN Bereket, Öğretim Üyesi, Diyarbakır, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından vaka sayısı artan Diyarbakır'da 'aşı yaptırın' çağrısı - Son Dakika


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