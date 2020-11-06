Uzmanından "Van iç havzasındaki büyük barajlar deprem riski altında" uyarısı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tosun, Van iç havzasındaki büyük barajların deprem riski altında bulunduğunu ifade etti.

Tosun, yaptığı yazılı açıklamasında, 18-20 Ekim 2020 tarihlerinde sanal ortamda düzenlenen 5. Dünya İnşaat, Yapı ve Çevre Mühendisliği Kongresinde başlıklı "Depremin Barajlara Etkisi" başlıklı bildirisiyle "en iyi bildiri" ödülü kazandığını belirterek büyük barajlardaki deprem riskine dikkati çekti.

Doğu Anadolu'da çok sayıda deprem üretebilecek süreksizliklerin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tosun, Doğu bölgede değişen fiziki şartlar altında havzada yer alan Koçköprü, Morgedik, Patnos, Sarımehmet, Sihke ve Zernek barajlarına ilişkin alınması gereken önlemlerin altını çizdi.

Tosun, tespit edilen bulgulara göre, dikkate alınan barajların yüzde 33'ünün "çok yüksek tehlike", yüzde 50'sinin ise "orta tehlike" altında bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Van iç havzasının ana su kaynakları üzerinde ve metropol alanı yakınında bulunan barajların yıkılması çok ciddi sorunlara yol açabilir. Bu kapsamda Koçköprü ve Sarımehmet barajları havzanın en kritik yapıları olarak tespit edildi. Van Havzası'nın yanı sıra ölümcül büyük depremlere neden olabilen Kuzey Anadolu fay zonunun Doğu Anadolu'da yer alan 15 baraj üzerindeki etkisi bulunuyor. Yeşilırmak ve Kelkit Vadisi'nde bulunan Almus, Ataköy, Boztepe, Çamlıgöze, Değirmendere, Gölova, Kılıçkaya, Koyulhisar, Süreyyabey, Tepekışla, Uluköy, Vezirköprü, Yassıal, Yedikır ve Ziyaret barajlarının yüzde 87'sinin yüksek risk altında olduğu tespit edildi. Özellikle Yeşilırmak havzasında bulunan Almus, Kılıçkaya, Süreyyabey ve Vezirköprü barajlarının kamu güvenliği açısından kritik yapılar olduğunu söyleyebilirim."

Kuzey Anadolu fay zonunda bulunan barajların iyi tanımlanmış bir baraj güvenlik programı altında analiz edilmesi ve kamu güvenliğini artırmak için yeniden tasarlanması hususuna değinen Prof. Dr. Tosun açıklamasında, gerekli olması halinde inşaat önlemleri ile yapı güvenilirliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.