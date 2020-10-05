Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi - Son Dakika

Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi

- Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi Psikolog Cevher Sönmez, korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin adaptasyon sorunu yaşayacağını belirterek, ailelere uyarıda bulundu.

- Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi

DİYARBAKIR - Psikolog Cevher Sönmez, korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin adaptasyon sorunu yaşayacağını belirterek, ailelere uyarıda bulundu. Sönmez, "Veliler çocuklarına sanki okuldaymış gibi bir ortam oluşturmalı" dedi.

Psikolog Cevher Sönmez uzaktan eğitim sürecinde çocukların eğitim psikolojisinin nasıl olması gerektiğini ve çocukların öğrenme becerilerini bu süreçten hangi şartlar altında ne durumda etkileneceği ile ilgili ailelere uyarılarda bulundu. İnsanların içeriden ve dışarıdan aldığı bütün uyarıcıları önce algıladığını, daha sonra da uyarıcıları yorumlamaya çalıştığını söyledi. Sönmez, "Yorumladığını öğrenmeye başlar ve öğrendiğini de isterse uygular, isterse uygulamaz. Bir korona virüs süreci başladı. Bu süreçle ilgili bir algı, algıyla gelen bir öğrenme ve öğrenme süreciyle birlikte ne yapacağımıza, nasıl bir tepki vereceğimize dair bir durum söz konusu oldu. Biz erişkinlerde bu durum biraz daha üst düzeyde kaygıyı ve korkuyu oluştururken, bizlerdeki var olan kaygı ve korku maalesef tıpkı korona virüsün bulaşıcı etkisi gibi. Duygularla birlikte bunların çocuklarımıza bulaştığını, bizlerde kaygı ve korku içerisinde olduğumuz zamanlarda aynı duyguları bizzat kendi evlatlarımıza, çocuklarımıza da yansıtabilme bilincini de hatırlatmak isterim. Lütfen çocuklarımızdan önce bizler iyi olmak zorundayız. Çünkü bizler iyi olduğumuz zamanlarda zaten çocuklarımızda otomatik olarak kendilerini iyi hissetmeye başlayacaklar. Çünkü bizler onların aynasıyız onlar bize baktığında kendilerini rahatlıkla görebilirler" dedi.

"Annenin ve babanın ev içerisindeki tutumları oldukça önemli"

Korona virüs süreciyle birlikte artık ev içerisinde bir öğretmen bulunmadığını, bu süreç içerisinde anne ve babaların kendi rolleri dışında öğretmen rolü alması gerektiğini vurgulayan Sönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çocuklar uzaktan eğitim sürecinde öğrenme becerilerinin anne ve babanın ev içerisindeki tutumlarının oldukça önemli. Eğitim öğretim sürecinde bir öğrenme eyleminin gerçekleşebilmesi için uyaranların doğru uyaran olmasına özen göstermek zorundayız. Gördüklerimiz duyduklarımız ve dokunduklarımızla bir şeyleri öğrenen biz, acaba uzaktan eğitimle ne kadar doğru öğrendik. Annenin ve babanın ev içerisindeki tutumları oldukça önemli çünkü artık ev içerisinde öğretmen yoktur, öğretmen sadece okullarda bulunur. Anne ve baba evde anne baba rollerini aldıkları kadar bir o kadarda öğretmen rolünü almak zorunda kalıyorlar. Bu süreçte doğru tutumlar sergilemek zorundayız çocuğun bir şeyleri öğrenme sürecinde doğru yöntemlerden faydalanmasını sağlamak anne ve babaya düşen en önemli görevlerden biri olmaktadır. Onlara ne yapacaklarını değil nasıl yapacaklarını öğrettiğimiz andan itibaren çocuk kendi becerilerini geliştirerek öğrenme sürecini destekleyecek nitelikte yol almaya devam edecektir. Veliler çocuklarına sanki okuldaymış gibi bir ortam oluşturmalı.

Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi
Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi
Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi
Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi

Koronavirüs, Atama, Anne, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi - Son Dakika

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