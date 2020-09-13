Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar - Son Dakika

Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar

Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Işık Akbulut: "Çocuk yaşlarda ağır taşıma ve oturma bozukluğu ileri yaşlarda sorun olabilir" Çocuklarda duruş bozukluğunun yol açtığı sorunlarla ilgili bilgiler veren Özel Dünyam Hastanesi Fizik Tedavi...

Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar, System.String[]

Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Işık Akbulut: "Çocuk yaşlarda ağır taşıma ve oturma bozukluğu ileri yaşlarda sorun olabilir"

KAYSERİ - Çocuklarda duruş bozukluğunun yol açtığı sorunlarla ilgili bilgiler veren Özel Dünyam Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Işık Akbulut, "Çocuk yaşlarda ağır taşıma ve oturma bozukluğu ileri yaşlarda sorun olabilir" dedi.

Ağır çanta taşımanın eğilme problemlerine neden olabileceğini söyleyen Işık Akbulut, "Öncelikle çocuklarımızın yeni okul döneminin hayırlı ve uğuru olmasını ve sağlıkla geçmesini diliyorum. Ben bir fizik tedavi hekimi olarak özellikle omurga sağlığı ile çok ilgilenilmesini düşünüyorum. Hem hekimlerin hem de ailelerin. O nedenle birkaç tane önemli uyarım olacak. Hepimizin çocukları maalesef ağır bir çanta taşıma, ders çalışma ve bilgisayar başında kalma yükümlülüklerine sahip çocuklar okula gidip gelirken de bunları kendileri taşımaları gerekiyor. Bu yüzden çanta taşırken, özellikle ağır çanta taşımamayı tavsiye ediyorum. Tek taraflı sağ ya da sol değil sırtın ortasında belli bir ağırlığı geçmeden yani iki taraflı kol geçerek yapılacak bir taşıma sistemi daha uygun olacaktır. veya çek çekli çantaları kullanabilirler bunların daha uygun olacağını düşünüyorum. Ağır çanta taşımanın en önemli etkisi bizim 'Kifoz' dediğimiz öne eğilme, yana eğilme dediğimiz 'Skolyoz' dediğimiz yana eğilme problemleri olabilir. ve duruş bozuklukları kaslarda sertlikler ve bunlara bağlı ağrılar ortaya çıkabilir, daha sonraki hayatlarında da bu omurga büyümesi problemleriyle birlikte bu eğrilikler artabilir" dedi

Işık Akbulut, öğrencilerin oturma şekillerine dikkat edilmesini ve velilerin fark ettiklerinde hekimlerden özel egzersiz planları almasını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öğrenciler sırada otururken mümkünse sandalye yükseklikleri vücut orantılarına göre olmalı yani çok yüksek bir sıra seviyesi ya da çok düşük bir sandalye seviyesi uygun değil. 90 derece kadar omurganın desteklendiği bir sırt pozisyonu omurgasını eğmeyecek bir şekilde, dik duracak şekilde bir sırt desteği kullanması kollarını da masa üzerine koyarak önden de destek alarak omurgasını mümkün olduğunca dik tutmaya çalışmasını tavsiye ederim. Bilgisayar kullana çocuklarda göz hizasında olmasını çok önemsiyoruz. Yani başını öne ya da arkaya değil de göz hizasında tutmasını tavsiye ederim. Çocukların en çok sıkıntılarından biride bu telefonlar başını eğerek değil de telefonu yukarı kaldırarak tutması ya da bilgisayarı ya da tabletini bu şekilde kullanması daha uygun olacaktır. Benim meslek tecrübemde de böyle çocukluk yaşlarında başlayan duruş bozuklukları omurga eğrilikleri ileriki yaşlarda ciddi sorunlara yol açıyor bu yüzden ailelere de şu konuda uyarmak istiyorum. Bunu fak ettiğiniz de lütfen gerekli hekim gruplarından destek alın önerilerinizi çocuk bazında, çocuğunuzun kendine özgü egzersizleri ve planlamalarına da uygulamanızı tavsiye ediyorum.

Fizik Tedavi bölümü, Rehabilitasyon, Çocuk, Okul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından velilere okul öncesi önemli uyarılar - Son Dakika

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