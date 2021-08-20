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Uzmanından yaban mersininin faydalarına ilişkin bilgilendirme - Son Dakika

Uzmanından yaban mersininin faydalarına ilişkin bilgilendirme

20.08.2021 09:37
Uzmanından yaban mersininin faydalarına ilişkin bilgilendirme, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yegane Özcan, "Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yegane Özcan, "Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor. Spazm, varis ve uyku bozukluğuna iyi gelen yaban mersini meyvesi menopoz döneminin daha rahat geçirilmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla yaban mersininin faydalarına ve nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Yegane Özcan yaraların, yanıkların, sulu egzama ve diğer cilt hastalıklarına iyi gelen yaban mersini yapraklarıyla hazırlanan karışımın tarifini paylaşarak, şunları kaydetti:

"İki yemek kaşığı yaban mersini yaprağını ezin ve bir bardak kaynar su ile demleyin. Yarım saat sonra infüzyon kullanıma hazır olur. Yara üzerine, duruma göre günde 2 ila 3 defa uygulanabilir. Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor. Spazm, varis ve uyku bozukluğuna iyi gelen yaban mersini meyvesi menopoz döneminin daha rahat geçirilmesine yardımcı oluyor.

Spazm önleyici etkisi bulunan yaban mersini menstrüel semptomların şiddetini de azaltır. Olgun yaştaki kadınlar için yaban mersini, artan terleme, ani ruh hali değişiklikleri ve uyku bozukluğunun eşlik ettiği menopozdan daha kolay kurtulmaya da yardımcı olur. Uygun miktarda tüketilen yaban mersini kan damar duvarlarının güçlenmesi ve özellikle olgun yaş hanımların ciddi sorunu olan varislerin önlenmesinde büyük fayda sağlıyor."

"Çocuklar için yaban mersini meyvesi bağışıklığı korumanın en iyi yolu"

Çocuk sahibi olmakta sorun yaşayan erkekler için yaban mersini tüketmelerini tavsiye eden Özcan, "Yapılan klinik çalışmalar ve yılların tecrübesi yaban mersini meyvelerinin erkeklerde prostatit ve sperm kalitesinin iyileştirdiğini kanıtlıyor. Yaban mersini, yüksek vitamin içeriği nedeniyle fiziksel gücü geri kazandırabilir. Özellikle yoğun fiziksel çalışma yapan ve işte çok yorulan erkekler için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaban mersininin diyabeti önlemeye yardımcı olduğu aktardı.

Yaban mersininin şeker hastalığından kaynaklanan komplikasyonlar için, kan şekerini düşürme ve organları stabilize etmeye yardımcı olabileceğini bildiren Özcan, pankreasın şeker hastalığının gelişmesini engelleyen önemli bir organ olduğunu, bilim adamlarının yaban mersininin bu hastalık için mükemmel bir şifa kaynağı olduğunu bulduklarını vurguladı.

Özcan, bunun için sadece meyvelerin değil, aynı zamanda yaprakların da kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Çocuklar için yaban mersini meyvesi bağışıklığı korumanın en iyi yolu. İyileşmeyi hızlandırmak için akut solunum yolu, viral enfeksiyonu olan çocuklara güvenle taze yaban mersini meyveleri verilebilir. Yaban mersini kas-iskelet sisteminin oluşumu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle özellikle vücudunda D3 vitamini eksikliği olan çocuklar için faydalıdır. Taze yaban mersini meyveleri, gerginliğe ve aşırı heyecanlanmaya yatkın çocuklara verilmelidir. İçebilecekleri kimyasal yatıştırıcıların yerine yaban mersini tercih edilebilir, uyku ve konsantrasyon ile ilgili sorunları nazikçe ve etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olur ve pratikte hiçbir kontrendikasyonu yoktur."

"Emzirme döneminde anne yaban mersini tüketmemeli"

Emzirme döneminde annenin yaban mersini yememesi gerektiğinin altını çizen Özcan, su uyarılarda bulundu:

"Yaban mersini için tek kontrendikasyon, faydalı özelliklerine rağmen, bireysel olarak bu meyveye karşı olan alerji durumudur. Bu durumlarda ürün, küçük miktarlarda bile sağlığı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca gevşek dışkı ve deri döküntülerine neden olabilir. Yenidoğan bebeklerde alerjiye neden olabilir. Hamilelik sırasında ise enfeksiyon hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Hamile kadınların, gelişmekte olan fetüsü etkilediği için güçlü ilaç kullanımı pek önerilmez, bu durumda doğal antibakteriyel ve antiseptik etkisi olan yaban mersini kullanılabilir. Ancak aşırı tüketildiğinde mesane ve böbrek taşları oluşumu, sindirim sistemi hastalıklarının akut durumu, ileri derece karaciğer patolojilerine de neden olabilir."

Üniversite, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanından yaban mersininin faydalarına ilişkin bilgilendirme - Son Dakika Ekonomi


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