Uzmanından "yanlış oyuncak seçimi çocuğu gözünden edebilir" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "yanlış oyuncak seçimi çocuğu gözünden edebilir" uyarısı

25.01.2021 09:51
Uzmanından

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, salgında zamanının çoğunu evde oyun oynayarak geçiren çocukların oynadığı oyuncakların güvenli olup olmadığının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yanlış oyuncak çocuğu gözünden edebilir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, salgında zamanının çoğunu evde oyun oynayarak geçiren çocukların oynadığı oyuncakların güvenli olup olmadığının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yanlış oyuncak çocuğu gözünden edebilir." ifadesini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, yanlış ve standarda uygun olmayan oyuncakların görme sağlığı açısından risk olduğunu vurguladı.

Karaman, şunları kaydetti:

"Yanlış oyuncak seçimi sebebiyle göz yaralanmaları yaşanabilir. Oyuncaklarla göz güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çocuklarımıza oyuncak seçerken etiketlendiği şekilde yaşına uygun olanı tercih edin. Bunun yanında evinizdeki kırık ve eskimiş oyuncakları atın. Keskin kenarlı oyuncaklarla olabilecek göz yaralanmaları riskine karşı da koruyucu gözlük kullanın. Çocuklar için neyin güvenli olduğunu ayırt etmek ebeveyn sorumluluğunda.

Çocuk gelişiminde önemli bir yere sahip olan oyuncakları çocuklarınızın elinizden büyük bir tepkiyle almamaya çalışın. Oyuncak satın almadan önce araştırın. Oyuncak ambalajının üzerindeki yazılar, yaşa uygun olup olmadığını gösterir. 7 yaşındaki bir çocuk için uygun olan bir oyuncak, yürümeye başlayan bir çocuk için güvenli değildir. Oyuncakları çocuğunuzun yaş grubuna uygun seçin."

"Ek olarak güvenlik incelemelerini okuyun"

Ebeveynlere internetten oyuncağın kendi etiketi üzerindekilere ek olarak güvenlik incelemelerini okumalarını öneren Karaman, etiketlerin okunarak oyuncağın ulusal güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının da incelenebileceğini aktardı.

"CE" etikeninin önemli olduğuna işaret eden Karaman, "CE etiketti güvenlik standardı için şart. Bu işaret, oyuncak üreticisinin oyuncağın AB'nin ve ülkemizin güvenlik ve standart konusundaki ortak kurallarına uygun olduğuna ilişkin verdiği garanti anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Sağlamlığından emin olmadığınız bütçe koridorundaki ucuz oyuncaklara dikkat edin"

Doç. Dr. Sevil Karaman, oyuncağın keskin kenarlar açısından yakından incelenmesini tavsiye etti. Güvenlik yönetmeliklerinin, 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmış yeni oyuncaklarda keskin noktaları yasakladığını aktaran Karaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlam yapıya sahip oyuncakların küçük, keskin parçalara ayrılma veya kırılma olasılığı daha düşüktür. Yeni bir oyuncak satın aldıktan sonra çocuğunuza onu güvenli bir şekilde ve amacına uygun olarak nasıl kullanacağını veya oynayacağını öğretin. Çocuğunuza oyun zamanından sonra oyuncakları toplamayı öğretin.

Kırık oyuncakları hemen atın. Çocuğunuzun gerekirse koruyucu gözlük veya emniyet gözlüğü takmak için zaman ayırmasını sağlayın. Koruyucu gözlükler, darbelere oldukça dayanıklı bir malzeme olan polikarbonattan yapılmıştır. Polikarbonat lensler, hem reçeteli hem de reçetesiz lenslerde mevcuttur. Ayrıca, sağlamlığından emin olmadığınız bütçe koridorundaki ucuz oyuncaklara da dikkat edin."

"Göz yaralanmalarında hemen doktora başvurun"

Göz yaralanmaları sırasında hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Karaman, çocuğun bir oyuncakla gözüne zarar vermesi durumunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaman, "Çocuğunuzun gözü, gözle görülür şekilde kanıyorsa veya gözünü açamıyorsa doğrudan hastanenin acil servisine gitmelisiniz. Çoğu göz yaralanması birkaç önemli güvenlik ipucunu takip ederek kolayca önlenebilir." ifadelerini kullandı.

Üniversite, Karaman, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanından 'yanlış oyuncak seçimi çocuğu gözünden edebilir' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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