Uzmanından zeytinyağı üreticilerine uyarı - Son Dakika
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Uzmanından zeytinyağı üreticilerine uyarı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Türkiye'de en fazla zeytin ağacı varlığına sahip Aydın'da uzmanlar kaliteli ürün elde etmek kadar zeytinyağındaki kaliteyi muhafaza etmenin önemini dile getirdi.

Uzmanından zeytinyağı üreticilerine uyarı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Türkiye'de en fazla zeytin ağacı varlığına sahip Aydın'da uzmanlar kaliteli ürün elde etmek kadar zeytinyağındaki kaliteyi muhafaza etmenin önemini dile getirdi. Ufresh Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak "Zeytinyağını doğru muhafaza etmek kaliteli üretim yapmak kadar önemlidir. Pek çok kişi bilmez ama zeytinyağının dört düşmanı vardır. Bunlar; hava, su, ışık, sıcaktır. Bu nedenle zeytinyağını muhafaza ederken bu dört düşmanından uzak tutunuz" dedi.


Aydın'da binlerce kişinin geçimini zeytin üretimi ve dolayısıyla zeytinyağı üretiminden sağladığını belirten Ufresh Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak "Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip bir ilde yaşıyoruz. ve memecik türü zeytin ağaçlarımızdan elde ettiğimiz yağlarla dünyanın en kaliteli yağını üretiyoruz. Ancak tek sıkıntımız zeytinyağını muhafaza ederken kalitesini koruyamıyoruz. Zeytinyağında bilinçli üretim kadar kalitenin korunması için saklama koşullarını bilmek önemlidir. Öncelikle hasadını yaptığımız zeytinleri hiç beklemeden sıktırarak yağa dönüştürmeliyiz. Ardından da bu zeytin yağlarını uygun kap ya da tanklarda serin, ışık görmeyen ve hava ve sudan uzak bir ortamda saklamalıyız" dedi.


Bu konuda firma olarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten Ufresh Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak "Anne sütünden sonra insan sağlığı için en faydalı sıvılar arasında yer alan zeytinyağının ve üreticisinin hak ettiği değeri bulması için son tüketiciye kadar kalite koşullarına riayet edilmesi gerekiyor. Zeytinyağını sağlıklı bir ürün yapan kriter, barındırdığı bileşenlerden kaynaklanır. Zeytinyağının içinde ona sağlık kazandıran pek çok bileşen var. Bunlar yağ asitleri, vitaminler ve polifenollerdir. Bu sağlık bileşenleri Havayı, sıcaklığı, su ve ışık ile teması sevmez. Suyun içinde hemen erime eğilimi gösterir. Açık bir kabın içindeyken kokuyu hemen içine çeker ve kalite kaybı yaşar. Işık ile temasa geçtiğinde içindeki kimsayalın bozulma süreci hızlanır. Bu nedenle zeytinyağını kurallara uygun olarak üretmek kadar kurallarına uygun olarak saklamak önemlidir" dedi. - AYDIN

Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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