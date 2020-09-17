Uzmanlar, 7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda "Kovid-19 sonrası çatışma ve barışı" değerlendirdi - Son Dakika

Uzmanlar, 7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda "Kovid-19 sonrası çatışma ve barışı" değerlendirdi

Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl video konferans yöntemiyle düzenlenen "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın ikinci oturumunda "Pandemi Sonrası Çatışma ve Barış Durumu" ele alındı.

Uzmanlar, 7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda

Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl video konferans yöntemiyle düzenlenen "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın ikinci oturumunda "Pandemi Sonrası Çatışma ve Barış Durumu" ele alındı.

Uluslararası Barış Enstitüsü Başkan Yardımcısı Adam Lupel'in moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Kriz Bürosu Direktörü Asako Okai, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Arabuluculuk Destek Birimi Direktörü Aleu Garang, BM Barış İnşası Destek Birimi Genel Sekreter Yardımcısı Oscar Fernandez-Taranco, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Çatışma Önleme Merkezi Direktörü Büyükelçi Tuula Yrjöla, Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünden (EUISS) Kıdemli Analist Katariina Mustasilta ve Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Saime Özçürümez katıldı.

Katılımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uluslararası ve bölgesel barış ile güvenlik dinamiklerini birçok açıdan etkilediğine dikkati çekti.

Seyahat kısıtlamaları, tecrit ve karantina gibi uygulamaların çatışmanın önlenmesi ve ara buluculuk girişimlerini olumsuz etkilediğine işaret eden katılımcılar, barışı koruma ve inşa süreçlerinin de etkilendiğini belirtti.

Kovid-19 krizinin aynı zamanda kamu yetkilileri ve çok taraflı örgütlere duyulan güvende azalma etkisi yarattığını kaydeden katılımcılar, bunun çatışmayı daha fazla körükleyebileceği uyarısında bulundu.

Katılımcılar, terör örgütlerinin ve bazı devlet dışı aktörlerin de salgının meydana getirdiği sınamalardan faydalanmak isteyeceğine işaret ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "küresel ateşkes" çağrısının öneminin altını çizdi.

İstanbul Arabuluculuk Konferansları

Dışişleri Bakanlığı tarafından 2012'den bu yana düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansları, politikacılar, diplomatlar, akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve barış için ara buluculuk alanına ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor.

Ara buluculuk alanındaki en güncel tartışmaların ele alındığı konferanslar, bu alandaki kavramsal çerçeveye katkı sağlıyor.

Bugüne kadar düzenlenen konferanslarda, çeşitli vakalara odaklanarak dijital dönüşümün çatışma dinamiklerine etkileri, ara buluculuk alanındaki eş güdüm ve tamamlayıcılığa duyulan gereksinim, bölgesel ve uluslararası örgütlerin ara buluculuktaki rolü, sürdürülebilir kalkınma ile barış arasındaki ilişki ve ara buluculuk alanında kapsayıcılığın önemi ele alındı.

Konferanslar ayrıca BM, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde ara buluculuk kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Bu bağlamda, konferansların başarısı benzer bir konferansın 2017'den itibaren Türkiye tarafından İİT için de düzenlenmesine öncülük etti.

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Türkiye, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanlar, 7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda 'Kovid-19 sonrası çatışma ve barışı' değerlendirdi - Son Dakika

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