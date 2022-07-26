Uzmanlar ABD'de Yaklaşık 3.000 Maymun Çiçeği Vakasının Görülmesiyle Kritik Döneme Girildiğine Dair Uyarıyor - Son Dakika
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Uzmanlar ABD'de Yaklaşık 3.000 Maymun Çiçeği Vakasının Görülmesiyle Kritik Döneme Girildiğine Dair Uyarıyor

26.07.2022 12:37
Uzmanlar ABD'de Yaklaşık 3.000 Maymun Çiçeği Vakasının Görülmesiyle Kritik Döneme Girildiğine Dair Uyarıyor

ABD'li yetkililer şimdiden testleri genişletti ve on binlerce aşıyı kullanıma sundu.

ABD'li yetkililer şimdiden testleri genişletti ve on binlerce aşıyı kullanıma sundu. Ancak sağlık yetkilileri sınırlı arzın talebi karşılamadığını söyledi.

LOS ANGELES, 26 Temmuz (Xinhua) -- ABD'deki halk sağlığı uzmanları, ülkede yaklaşık 3.000 onaylanmış maymun çiçeği vakası bildirilmesi nedeniyle ülkenin maymun çiçeği salgınını kontrol altına almak için zamanının tükenmekte olduğu konusunda uyarıda bulundu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) en son verilerine göre, en fazla vaka 900 ile New York eyaletinde görüldü. Bu eyaleti 356 vaka ile Kaliforniya ve 247 vaka ile Florida izliyor. Sağlık uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki testlerin yetersizliği göz önüne alındığında belirlenen maymun çiçeği vakası sayısının muhtemelen eksik olduğunu belirtiyor. CDC, Cuma günü çocuklarda iki maymun çiçeği vakasını doğruladı. Bir vaka, Kaliforniya'da yaşayan ve daha yeni yürümeye başlayan bir çocukta çıktı. Diğeri ise ABD'de ikameti olmayan bir çocukta görüldü. Halk sağlığı yetkilileri, çocukların nasıl enfekte olduğu üzerinde araştırma yapıyor. CDC, iki vakanın ilgisiz olduğunu ve muhtemelen hane içi bulaşmanın sonucu olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını Cumartesi günü uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Halk sağlığı uzmanları, ABD'nin maymun çiçeği salgınını kontrol altına almak için kritik döneme girildiği konusunda uyarıda bulundu. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi Fielding Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji profesörü olan Anne Rimoin, "Dönüm noktasını kaçırıyoruz" dedi.

Uzmanlar ABD'de Yaklaşık 3.000 Maymun Çiçeği Vakasının Görülmesiyle Kritik Döneme Girildiğine Dair Uyarıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki bir maymun çiçeği aşı alanında aşılanmayı bekleyen insanlar, 14 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

Rimoin, "Tüm cephelerde ilerlemeyi sürdürmediğimiz her gün, bunu kontrol altına alma olasılığımız o kadar düşük oluyor" dedi. ABD'li yetkililer şimdiden testleri genişletti ve on binlerce aşıyı kullanıma sundu. Ancak sağlık yetkilileri, sınırlı arzın talebi karşılamadığını söyledi. Michigan Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı Preeti Malani, Ulusal Halk Radyosu'na yaptığı konuşmada, "Hızlı testler ve tedaviye ihtiyacı olabilecek hastalar için tedaviye erişimin de aralarında olduğu pek çok alanda çok gerideyiz" dedi. Uzmanlar, salgını kontrol altına almak için federal yönetime daha geniş kapsamlı bir mücadele göstermesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Uzmanlar ABD'de Yaklaşık 3.000 Maymun Çiçeği Vakasının Görülmesiyle Kritik Döneme Girildiğine Dair Uyarıyor - Son Dakika

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