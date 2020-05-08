Uzmanlar Açıkladı: Deniz ve Havuzda Nelere Dikkat Etmeli? - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dünya aylardır evlerinde, kısıtlı bir sosyal hayata sahip. Vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte hükümetlerin normalleşme dönemi için hazırlıklara başlamasının ardından, aylardır evde olan kişiler de tatil planları yapmaya başladı. Uzmanlar, salgın döneminde denize nasıl girilmesi gerektiği ve hava koşullarıyla ilgili olarak uyarılarda bulunuyor.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, denize ya da havuza girerken sosyal mesafe kuralının unutulmaması gerektiğinin altını çizerken bir kişiyle mesafenin en az 2-3 metre olması gerektiğini hatırlatıyor. Taşkınoğlu, sudan koronavirüsünün bulaştığına dair henüz bir kanıt olmadığını ancak virüslü bir kişinin denize ya da havuza girmesi durumunda su damlacıklarından virüsün bulaşma riskinin olabileceğini belirtti.

Deniz ve havuzda alınaca koronavirüs tedbirleri

Dr. Tutku Taşkınoğlu, koronavirüs salgınının henüz bitmediği, tatil planları için acele edilmemesi gerektiğini ifade etti. Havuzun içerisinde klor olmasından dolayı, salgın döneminde çok daha sağlıklı olabileceğini, klorun virüsleri öldürebileceğini belirten Taşkınoğlu, tuzlu suyun da virüsleri öldürebileceğini ancak çalışmalar esnasında çok zor durumda kalınırsa virüslerin taşınması için tuzlu su tercih edildiğini bu nedenle havuzun denizden şu dönemde çok daha iyi bir tercih olduğunu ifade etti.

Mikrobiyoloji Uzmanı, kesinlikle havuz virüsleri öldürür, deniz öldürmez gibi bir ifade kullanmadığının altını çizerek, belirttiği durumların hepsinin ihtimal olduğunu en önemli önlemin sosyal mesafe olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Deniz'e girmenin mesafe açısından çok daha avantajlı olduğunu belirten Dr. Tutku Taşkınoğlu, diğer taraftan tuzlu suyun virüsleri öldürmediğini, yeni temizlenmiş bir havuza kimse yokken girilmesinin çok daha uygun olabileceğini düşündüğünü belirtti.