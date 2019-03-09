Son Dakika Haberleri: Uzmanlar Anlattı Çiftçiler Bilgilendi

Uzmanlar Anlattı Çiftçiler Bilgilendi

26 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez kapılarını açan Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı, çiftçileri buluşturmaya devam ediyor.

Uzmanlar Anlattı Çiftçiler Bilgilendi, System.String[]

6 Mart Çarşamba günü yoğun katılım eşliğinde açılan Doğu Marmara Tarım Fuarı'nın 3. gününde de konferanslar devam etti.Konferanslarda çiftçilere sağlıklı beslenmeden bitki virüs hastalıklarına kadar birçok önemli konuda bilgilendirmeler yapıldı.

BİLGİLENDİRİCİ KONFERANSLAR

Günün ilk konferansını TEMA Kocaeli Temsilciği tarafından yapıldı. Yoğun katılım gösterilen konferans karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Katılımcılara doğal yaşam kaynağımız olan toprağın korunması hakkında bilgi verildi. Konferansta "Üzerinde milyonlarca yıldır yaşadığımız toprak doğal bir varlıktır. Onu korumaz kirletir, ihanet edersek gün gelir o da bize yüzünü döner" ifadeleri kullandı.

VİRÜSLERE VE HASTALIKLARA DİKKAT

Gün boyunca devam eden konferanslarda günün ikinci konuşmasını Dr. Osman Poyraz gerçekleştirdi. Obezite gibi günümüzün hastalıklarının nedenlerini anlatan ve "Sağlıklı Beslenme" konusunda katılımcılara bilgi veren Poyraz; organik ürünlere dikkat çekti. Daha sonra Bitki Virüs Hastalıkları ve Mücadelesi hakkında konuşma yapan Doç. Dr. Aysun Çavuşoğlu; yanlış ilaçlamaların bitkilerde hastalıklara neden olduğunu ifade etti. Günün son konferansında konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Onur Can ise konuşmasında "Yağmurlama ve Damla Sulamada Dikkat Gereken" hususlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:23 Kaynak: Bültenler

Marmara, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı

DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzmanlar Anlattı Çiftçiler Bilgilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]